Homem culpa os pais por sua ‘baixa estatura e incapacidade de namorar’: ‘Gritei com eles’

Um jovem de 20 anos de idade relatou ter culpado seus pais pelo seu tamanho e sua “incapacidade de namorar”, haja vista alguns históricos familiares. O texto foi publicado por meio do perfil u/Southern_Bed_1402, no Reddit.

“Eu tenho 1,61 cm de altura. O resto da minha família tem de altura mediana a alta. Quando eu tinha 11 ou 12 anos, meu médico disse à minha família que minha glândula pituitária estava funcionando mal/agindo de forma imprevisível, então nos próximos anos ela pararia de produzir hormônio do crescimento muito rapidamente e me deixaria com falta, ou ela iria produzir em excesso e eu seria alto (1,90+)”, iniciou o desabafo.

“Era impossível prever qual delas aconteceria, e eles sugeriram injeções estabilizadoras hormonais que garantiriam o crescimento normal. Meus pais foram e ainda são ricos e não tiveram problemas em pagar por isso, mas disseram que eu tinha a chance de ficar muito alto sem o procedimento. Eu disse que preferia as injeções porque preferia apenas garantir que fosse ‘mediano’ do que ter 50% de chance de ser incrivelmente baixo, mas eles não ouviram”, continuou.

Caos na família

Segundo o rapaz, além de sentir-se mal sabendo que perdeu a chance de ser maior, sofre piadas na família pela baixa estatura.

“Parei de crescer muito cedo e tenho apenas 1,64 cm. Meus pais e irmãos sempre fazem piadas sobre isso e sobre como eu não tenho namorada, o que me deixa irritado porque foi literalmente a escolha deles que me levou à situação em que não tenho companheira e sou baixinho”, lamentou.

“No fim de semana passado, me visitaram na faculdade e começaram a fazer as mesmas piadas, então fiquei com raiva e gritei com eles que podem brincar o quanto quiserem, mas a realidade é que estou na situação em que estou por causa da escolha que eles fizeram”, continuou.

Após o caos, a mãe do jovem começou a chorar e seu pai o acusou de ser um “grande idiota”.