Grupo de resgate se depara com criatura enfrentando dificuldades com corda de balanço presa ao chifre (Reprodução/COLORADO PARKS AND WILDLIFE)

Em uma manhã de abril, os oficiais do Colorado Parks and Wildlife (CPW), nos EUA, resolveram agir às pressas ao receber um telefonema de um residente do Estes Park, segundo informações do portal The Dodo. O homem contou ter visto uma criatura gigante que caminhava pela floresta com algo amarrado na cabeça.

Acostumados com o tipo de telefonema, a CPW explicou o ocorrido. A criatura se tratava de um alce, que portava uma corda de balanço nos chifres.

“Essas são chamadas às quais nossos oficiais da vida selvagem respondem o tempo todo porque os alces têm chifres fantásticos, mas eles ficam presos nas coisas... muito”, disse Kara Van Hoose, oficial de informação pública do CPW, ao The Dodo.

“O balanço estava muito bem alojado e meio grande”, explicou Van Hoose, haja vista o objeto encontrado ter sido inusitado. “Isso estava sobrecarregando o alce e impedindo-o de ver as coisas.”

Um dos oficiais alcançou o alce e o avaliou, a fim de descobrir se estava ferido e se podia libertar sozinho. Ao constatar a impossibilidade de o animal remover a corda, houve uma intervenção para ajudá-lo. No entanto, o alce não apresentou nenhum ferimento.

Resgate e liberdade

Enquanto o animal recebia auxílio com a remoção da corda, ficou imóvel por estar cansado. A corda era removida cuidadosamente do animal.

Após conseguir libertá-lo, levou um tempo para que ele pudesse se levantar. Ao sentir-se melhor, ficou de pé e se retirou do local. Embora a equipe da CPW não saiba o status atual do animal, imaginam que ele esteja bem.

“Ele carregava uma carga pesada lá, mas no final parecia bem”, disse Van Hoose. “Não temos como rastreá-lo e ver como ele está, mas só podemos presumir que ele está vivendo sua melhor vida lá em Estes Park.”