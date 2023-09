Família em Las Vegas afirma ter visto alienígenas no quintal em noite de mistério

No dia 1º de maio, uma família da cidade de Las Vegas, Nevada, relata ter tido um encontro assustador em sua propriedade. Segundo o relato da família Kenmore, figuras esguias, medindo de 2,5 a 3 metros de altura, com antenas no lugar das orelhas, apareceram no jardim da residência.

O encontro com essas criaturas misteriosas ocorreu na mesma noite em que uma bola de fogo verde foi avistada caindo do céu nas proximidades da casa da família. Angel Kenmore, um dos membros da família, fez uma chamada de emergência para o 911 pouco depois da meia-noite, relatando uma luz brilhante em sua casa e a presença de seres que ele descreveu como ?100% não humanos? no jardim.

Inicialmente, a família manteve silêncio por medo de ser ridicularizada, mas recentemente decidiram compartilhar sua história com a Inside Edition. Eles até mesmo desenharam o que afirmam ter visto naquela noite. Os desenhos, feitos pelo filho mais velho, Angel, de 16 anos, e pelo mais novo, Joshua, retratam criaturas com características alienígenas, incluindo orelhas-antenas e dentes proeminentes.

De acordo com o relato de Bobby, pai da família, as criaturas tinham olhos grandes, muitos dentes e não possuíam nariz visível. Angel acrescentou que viu uma luz brilhante ao lado de uma das figuras e notou que uma das pernas estava dobrada. Ele até tentou reproduzir o tom de pele acinzentado que observou nos supostos alienígenas.

As autoridades policiais de Las Vegas divulgaram imagens capturadas por uma câmera corporal na mesma noite do incidente, mostrando uma luz verde piscando nos céus próximos à residência da família Kenmore. A princípio, a polícia considerou o objeto como uma estrela cadente, mas ficou surpresa quando Angel fez sua chamada de emergência apenas 40 minutos depois, relatando a presença de dois alienígenas em seu quintal.

A família afirma que ainda está assombrada pelo que testemunharam naquela noite, e o mistério sobre a presença dessas figuras esguias continua sem respostas definitivas.