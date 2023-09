Ex-agente do FBI revela dica de segurança: sempre reserve quartos de hotel no terceiro andar

Quando se trata de escolher onde ficar em hotéis, Tracy recomenda fortemente quartos localizados entre o terceiro e o sexto andar.

Essa escolha visa proporcionar acesso rápido em caso de emergência, ao mesmo tempo que mantém uma distância segura de possíveis intrusos que possam entrar pelo térreo.

Ela enfatiza o uso do bloqueio de segurança nos quartos de hotel e sempre viaja com uma porta de segurança adicional, além de garantir que sua bagagem contenha um rastreador AirTag.

Tracy também adota medidas de segurança adicionais, como compartilhar seu itinerário com familiares e amigos, usando um aplicativo de botão de pânico que alerta seus contatos em caso de emergência. Ela enfatiza a importância de fazer pesquisas sobre a segurança da área antes de viajar para um país estrangeiro.

A ex-agente do FBI reconhece que essas precauções podem parecer excessivas para alguns, mas sua experiência a levou a considerá-las essenciais para a segurança pessoal. Ela argumenta que a escolha do andar do quarto é crucial, pois facilita a entrada para quem deseja causar danos e permite uma saída rápida em caso de emergência.

Além disso, Tracy compartilha uma perspectiva cautelosa sobre a hospedagem em acomodações alugadas por particulares, alegando que isso pode ser arriscado devido à falta de controle e transparência em relação aos anfitriões e avaliações.

Ela destaca o uso de AirTags como uma medida adicional de segurança, especialmente quando se viaja com crianças, onde esses dispositivos podem ser usados como pulseiras rastreadoras.

Em resumo, as dicas de segurança de Tracy Walder, baseadas em sua experiência como agente de inteligência, são um guia valioso para viajantes preocupados com sua segurança pessoal.

Embora possam parecer excessivas para alguns, essas precauções podem fazer a diferença em situações de emergência e proporcionar tranquilidade durante as viagens.

Portanto, considerar essas medidas de segurança pode ser uma escolha inteligente ao planejar sua próxima aventura.