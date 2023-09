Bodybuilder Neil Currey, competidor do Mr. Olympia, falece aos 34 anos

O mundo do fisiculturismo está de luto com a trágica notícia da morte de Neil Currey, ex-participante do Mr. Olympia, uma das competições mais renomadas do mundo do fisiculturismo. A notícia foi anunciada por seu ex-treinador, Milo Sarcev, nas redes sociais, que expressou sua tristeza e choque com a perda.

Neil Currey, nascido e criado no Reino Unido, sempre teve interesse em fitness e começou a competir em 2017. Em 2019, ele fez sua estreia na IFBB na competição Classic Physique, onde alcançou a sétima posição. Ao longo dos anos, Currey competiu em várias partes do mundo, enfrentando alguns dos atletas mais talentosos da categoria.

Seu momento de destaque ocorreu em 2022, quando venceu o New York Pro e garantiu sua vaga na prestigiosa competição Mr. Olympia.

Neil Currey realizou seu sonho de competir no palco do Mr. Olympia, um feito notável em sua carreira. Embora tenha terminado em 16º lugar na competição, apenas o fato de competir no Mr. Olympia é um testemunho de sua elite no mundo do fisiculturismo.

Detalhes sobre as circunstâncias de sua morte ainda não foram divulgados, deixando a comunidade do fisiculturismo e seus fãs em choque. As condolências estão sendo enviadas à família e aos entes queridos de Neil Currey neste momento difícil.

A perda de Neil Currey ocorre poucos dias após a morte de Lisa Lyon, uma pioneira no fisiculturismo feminino profissional. A comunidade do fisiculturismo continua a enfrentar tristes perdas, lembrando o legado e as realizações desses atletas notáveis.