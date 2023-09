Orangotango lança gambá do topo de recinto de zoológico

Orangotango, em seu recinto no Perth Zoo Orangotango, em seu recinto no Perth Zoo / Instagram

Um orangotango agressivo deixou os visitantes de um zoológico australiano em choque ao ?lançar? um valente gambá do topo de seu recinto. O incidente ocorreu no Perth Zoo, localizado na Austrália Ocidental, quando o animal foi arremessado pelo ar de uma torre metálica alta depois que o gambá se aproximou demais do recinto do orangotango.

Um vídeo que mostra o incidente se tornou viral, revelando o gambá aparentemente desaparecendo antes que uma testemunha gritasse: ?Meu Deus!? O primata então saiu do recinto e pareceu procurar pelo local de pouso do gambá.

Um representante do Perth Zoo comentou sobre o evento incomum, dizendo ao Yahoo! News Austrália: ?Presumiria que ele [o gambá] não sobreviveu à queda. Obviamente, a perda de qualquer criatura viva nos entristece, mas isso faz parte da natureza.?

Comentando sobre o vídeo, muitos usuários de redes sociais demonstraram simpatia pelo orangotango, enquanto outros sentiram pena da vítima. Alguém escreveu: ?Eu sei que os inquilinos estão tendo dificuldades para pagar o aluguel? mas esse despejo foi um pouco brusco?, enquanto outro comentou: ?Caramba, isso foi como um arremesso de disco nível olímpico?.

O representante do zoológico acrescentou que os gambás são considerados pragas na região e ?às vezes a fauna local consegue se infiltrar nos recintos?, o que significa que os habitantes do zoológico às vezes têm que lidar com intrusos por conta própria.

?O habitat dos orangotangos é um ambiente externo, e os gambás, que também vivem em alturas, assim como os orangotangos, são conhecidos por habitar os territórios elevados?, explicou o representante. ?Embora todos os esforços sejam feitos para capturá-los e removê-los, a grande altura apresenta alguns desafios e, às vezes, os orangotangos expulsam os gambás por conta própria.?