Descobertos "corpos alienígenas" de 1.000 anos em audiência de OVNIs

Na mais recente audiência de OVNIs realizada no México, dois corpos mumificados estão intrigando especialistas e o público em geral. Os corpos, que alegadamente pertencem a seres não humanos e têm mãos e pés com três dedos, podem ser a evidência mais convincente até agora da existência de alienígenas.

Esses ?corpos alienígenas? foram exibidos em caixões de vidro durante o evento do Congresso do México, que se tornou viral nas redes sociais, surpreendendo milhões de pessoas em todo o mundo.

Os relatórios oficiais afirmam que os dois espécimes mumificados foram recuperados em Cusco, Peru, antes de serem trazidos para a capital mexicana. A audiência em questão, apelidada de 'Audiência de UFO', foi coorganizada por cientistas e pelo jornalista e ufólogo mexicano Jaime Maussan.

Jaime Maussan, junto com cientistas que investigam o fenômeno extraterrestre há décadas, apresentou suas descobertas durante a audiência. Os especialistas, incluindo Ryan Graves, Diretor Executivo dos Americanos pela Aviação Segura e ex-piloto da Marinha dos EUA, estiveram presentes sob juramento perante o governo mexicano e autoridades dos EUA.

Durante a análise dos corpos, realizada na Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), foram coletadas evidências de DNA usando a datação por radiocarbono. Maussan afirmou: ?Esses espécimes não fazem parte de nossa evolução terrestre? Não são seres encontrados após a queda de um UFO. Foram encontrados em minas de diatomáceas (algas) e, posteriormente, fossilizados.?

As descobertas desses corpos alienígenas suscitam inúmeras perguntas e debates sobre a vida extraterrestre e sua possível influência na Terra. A audiência de UFO no México marca um marco na busca por respostas sobre a existência de vida além do nosso planeta. À medida que a investigação continua, o mundo aguarda ansiosamente por mais informações sobre esses corpos misteriosos e suas implicações.