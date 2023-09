Um cachorrinho chamado Piper viralizou após fingir estar mancando, a fim de receber guloseimas extras de seu pai, Denis Gerard. De acordo com o portal The Dodo, tudo começou após o pet passar por uma má experiência.

A dupla de pai e pet costumam ser melhores amigos e Piper passou a usar esse detalhe a seu favor. Há alguns anos, o pet pisou em uma abelha e acabou ferindo sua patinha. Depois do episódio, seus pais lhe deram muitas guloseimas para agradá-lo.

No entanto, mesmo após a pata de Piper melhorar, o animal seguiu fingindo que ainda doía para continuar recebendo os agrados. Desde então, não parou mais.

“Ele ficou legitimamente dolorido por um dia, mas continuou a jogar como recompensa”, disse Gerard ao The Dodo. “Claro que eu sou o elo mais fraco e dou guloseimas para ele, reforçando o comportamento. É um círculo vicioso.”

Plano em prática

De acordo com a família do pet, Piper tem fingido lesões para conseguir o que quer. Contudo, recentemente o pai decidiu dar uma lição ao cãozinho.

“Tive que lhe ensinar uma lição difícil”, escreveu Gerard

Inicialmente, Piper já teria que fazer um check-up no veterinário. No entanto, seu pai o levou durante um dos momentos em que o cãozinho fingiu estar com a pata comprometida. Naquele momento, o cãozinho notou a consequência de sua escolha.

Cachorro finge mancar para receber guloseimas após notar que estratégia funciona (Reprodução/Dennis Gerard)

“Pedi à técnica veterinária para examinar suas pernas”, disse Gerard. “Ela ficou feliz em participar.”

Se o pai achou que seu pet seria vencido na lição, o tiro saiu pela culatra.

“Se ele entendeu se estávamos lá para assustá-lo, é discutível”, disse Gerard. “No entanto, posso confirmar que ele me superou em meu plano. Eu me senti tão mal por ele que lhe dei toneladas de guloseimas e um copo para cachorro quando chegamos em casa.”

No final, Piper conseguiu ainda mais guloseimas e, o principal: muito amor de sua família.