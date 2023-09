Stripper mais velho do mundo, aos 66, deixava mulheres "desmaiando" enquanto tirava a roupa

Nunca é tarde para experimentar algo novo, e foi isso que Bernie Barker aprendeu ao conquistar o título oficial do stripper masculino mais velho do mundo.

Este sexy senhor, dos EUA, trabalhava como engenheiro nuclear na área de proteção contra radiações, mas em 2000 sua carreira deu uma guinada dramática quando decidiu se tornar um stripper aos 60 anos.

Ele foi inspirado a iniciar sua nova carreira ousada para entrar em forma após se recuperar de um câncer de próstata, e acabou descobrindo que tinha um talento natural para tirar a roupa - com o aposentado afirmando que suas performances deixavam as mulheres enlouquecidas.

Trouble uploading today. While you wait, here's Bernie Barker, the world's oldest male stripper. #WhatAMan pic.twitter.com/9otHBbVUY6 — Bad Call TV (@BadCallTV) April 25, 2013

Em apenas quatro anos, ele já havia vencido incríveis 42 concursos de striptease e, em 2005, conseguiu um emprego regular no Hard Rock Café em Las Vegas, Nevada.

Infelizmente, Bernie faleceu aos 66 anos em 2007, mas de acordo com o Guinness World Records, ninguém conseguiu superar seu recorde até hoje.

Antes de sua morte, Bernie teve seu momento de destaque ao enlouquecer a plateia durante uma participação no America's Got Talent em 2006.

Em um clipe mostrado antes de sua audição, ele recordou algumas das reações mais loucas que teve ao seu striptease, dizendo à equipe da câmera: ?Algumas das reações mais loucas ao meu ato foram mulheres desmaiando, gritando e chorando em alguns dos meus shows, e eu ganhei mais concursos do que qualquer um, e ainda estou fazendo isso.?

Ele entrou confiante no palco pronto para rapidamente tirar as calças com lantejoulas, a camisa combinando e as botas de cowboy que usava para sua performance.

O aposentado foi recebido com suspiros de choque dos jurados e da plateia enquanto se apresentava, dizendo a eles: ?Meu nome é Bernie Barker, eu sou o stripper masculino mais velho do mundo.?

Brandy Norwood, que atuava como uma das juradas do programa na época, ficou incrédula quando perguntou: ?Espera, stripper como você vai tirar a roupa??

?Eu vou fazer isso?, respondeu Bernie com um sorriso.

A plateia aplaudiu enquanto Bernie começou a dançar ao som de ?She Bangs? de Ricky Martin, acenando com uma haste de luz no ar.

Bernie ficou confiante após sua audição, dizendo: ?A América vai ver muito mais de mim, vou voltar com minha haste de luz e muito menos roupa.?

Infelizmente, Bernie foi eliminado antes de chegar às semifinais, e sua carreira de stripper chegou ao fim quando ele faleceu no ano seguinte, depois que seu câncer retornou.