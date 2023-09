Quem brinca com quem? É registrado em vídeo um boneco que “ganha vida” e assombra um menino

O paranormal é uma situação que tem atraído milhares de pessoas para investigar acontecimentos que não têm explicação, pelo menos para encontrar o elo que se mantém com seres de outro mundo. No podcast “Exorcismos e fantasmas”, o especialista Antonio Zamudio contou o caso de “Quem brinca com quem?”.

No final da palestra, onde foram relatados fatos paranormais e possessões de entidades assustadoras, foi analisada a presença de seres do outro mundo em figuras. Foi então que Zamudio trouxe um brinquedo que experimentava fatos de poltergeist.

Brinquedo que correu pela casa do menino Captura de tela

O objeto, muito semelhante a uma marionete, interagia com uma criança de 11 anos chamada Augusto. O brinquedo foi comprado em uma venda de garagem, levado para casa e aí começaram os problemas.

O especialista indicou que os fatos não se caracterizavam por movimento de objetos ou similares, mas sim por mudança no comportamento dos habitantes da casa, como também ouvir vozes.

Um dos atos que mais chamou a atenção dos pais do menino foi o fato de Augusto se levantar na madrugada (03:00) para ver a televisão em companhia do palhaço.

A mãe, ao perceber este desconforto, embalou o palhaço e entregou-o às pessoas encarregadas de recolher o lixo. No entanto, três dias depois, o brinquedo apareceu aos pés da cama da criança.

Ela correu para o quarto de Augusto

Foi nesse momento que chamaram Zamudio e tiveram uma conversa sobre os acontecimentos presenciados. É assim que, em circuito fechado com câmeras, eles capturaram um momento aterrorizante.

“Nós fizemos um circuito fechado de câmeras”, disse o especialista. Depois da conversa, na qual nada aconteceu, eles revisaram o conteúdo gravado e capturaram o movimento do ente: sai da bicicleta onde estava e corre para o quarto de Augusto.

O boneco em si está em posse de Zamudio, que não teve medo de mostrá-lo no podcast. Claro, as características do brinquedo causam um nó no estômago com o olhar tétrico que ele mantém.