Orangotango arremessa gambá de grande recinto de zoológico e assusta visitantes

Um orangotango agressivo surpreendeu os visitantes de um zoológico ao arremessar um valente gambá de cima de seu recinto.

Os frequentadores do Perth Zoo, na Austrália Ocidental, ficaram horrorizados e puderam ser ouvidos gritando enquanto o primata arremessava o pequeno animal no ar a partir de uma alta torre de metal, após este se aproximar demais.

Um vídeo mostrando o incidente rapidamente se tornou viral, mostrando o gambá aparentemente desaparecer no ar antes que um espectador gritasse: ?Meu Deus!?

A grande criatura então saiu do recinto e pareceu procurar o local de pouso do gambá.

Falando sobre o ocorrido incomum, um funcionário do Perth Zoo disse ao Yahoo! News Austrália: ?Eu presumiria que ele [o gambá] não tenha sobrevivido à queda. Obviamente, a perda de qualquer criatura viva nos entristece, mas é também a natureza se desdobrando.?

A pessoa que inicialmente postou as imagens no Reddit revelou posteriormente que o orangotango havia estado ?brincando com o gambá no chão? antes de perseguir o marsupial até a torre de metal e ?cutucá-lo com um pedaço de madeira?.

Eles afirmaram que o gambá pousou em outro recinto, onde vivem mais dois orangotangos.

Comentando sobre o vídeo, muitos usuários das redes sociais demonstraram simpatia pelo primata, enquanto outros sentiram pena de sua vítima.

?Eu sei que os inquilinos estão tendo dificuldades para pagar o aluguel? mas esse despejo foi um pouco rigoroso?, escreveu um deles, enquanto outro comentou: ?Caramba, isso foi como um lançamento de disco de nível olímpico?.

Enquanto isso, um terceiro acrescentou: ?Atualmente estou tentando expulsar dois gambás que estão morando no meu beiral. Você sabe se esse orangotango faz visitas domiciliares??

Alguém, no entanto, teve pena do pequeno mamífero peludo, escrevendo: ?Ah, pobre gambá.?

O funcionário do zoológico acrescentou que os gambás são considerados pragas na região e ?às vezes a vida selvagem local consegue se infiltrar? nos recintos, o que significa que os habitantes do zoológico às vezes precisam lidar com intrusos por conta própria.

?O habitat dos orangotangos é um ambiente externo, e os gambás, que também vivem em alturas, assim como os orangotangos, já foram vistos habitando os territórios acima do solo?, explicou o funcionário.

?Embora todo esforço seja feito para capturá-los e removê-los, a grande altura apresenta alguns desafios e, às vezes, os orangotangos expulsam os gambás por conta própria.?