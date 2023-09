"Mãe mais odiada do Reino Unido" gasta o equivalente a quase 30,9 mil reais na festa de aniversário da filha mas não convida nenhuma outra criança

Carla Bellucci, uma mãe conhecida por suas opiniões francas e controversas, está gastando milhares em uma festa de aniversário com tema de sereia para sua filha, mas outras crianças foram proibidas de participar.

A filha de Carla, Blu, está prestes a completar dois anos, e a festa promete ser extravagante. No entanto, a mãe decidiu que Blu não deve ter a companhia de outras crianças na celebração, uma decisão que está relacionada à maneira como Carla vive sua vida e sua atitude em relação a outras mães.

Carla Bellucci, de 42 anos, contratou organizadores de festas para o evento especial deste mês, mas explicou à sereia (possivelmente uma referência à pessoa que irá animar a festa) que só terá uma criança para entreter.

Em entrevista ao Daily Star, Carla explicou sua decisão: ?As pessoas vão dizer que estou privando-a? Mas eu não me relaciono com outras mães, então ela não tem amiguinhos.?

Ela também compartilhou sua experiência com grupos de mães: ?Talvez seja por causa da maneira como sou, mas eu não participo de nenhum grupo de mães. Eu tentei, mas, Deus, não? todos têm julgamentos sobre mim antes mesmo de eu começar.?

Carla é uma mãe de quatro filhos que ganhou notoriedade ao tirar proveito do sistema de saúde britânico ao fingir depressão para obter uma cirurgia de nariz gratuita. No entanto, foi por causa de sua filha Blu que ela mostrou arrependimento.

Blu teve um nascimento traumático em que parou de respirar por quase três minutos antes de os médicos salvarem sua vida. Carla acredita que sobreviver a esse trauma é uma das razões pelas quais ela faz questão de celebrar cada marco na vida de sua filha de maneira extravagante.

Carla enfatizou: ?Os dois anos passaram muito rápido. Eu sei que ela será minha última criança e eu só quero dar a ela tudo. Estou exagerando porque quero apreciar cada momento com ela e ter as maiores e melhores celebrações para tudo.?

Ela ainda acrescentou que Blu já fez quatro viagens ao exterior e em breve fará a quinta.

Carla, que se casou com o marido Giovanni em julho, parece não ter amolecido com o tempo. Ela deixou claro que não deseja a presença de outras crianças e pais na festa de aniversário de Blu, citando o drama e as brigas como motivos para sua decisão.

Apesar de qualquer controvérsia ou críticas que possa enfrentar, Carla está determinada a proporcionar à sua filha a melhor festa de aniversário possível, independentemente do que os outros possam pensar.