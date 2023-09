Jovem revela: ganhei mais de 2 milhões de reais viajando com homens mais velhos

Palmar Kelly, uma jovem de 27 anos, ganhou destaque ao compartilhar sua experiência como ?sugar baby?, viajando pelo mundo com homens mais velhos. De acordo com a South West News Service, ela já faturou quase R$2.500.000,00 nesse trabalho. A partir de Nova York, onde começou como dançarina, ela mergulhou no mundo do ?sugaring? para ganhar dinheiro extra em encontros com seus clientes. Hoje, Kelly desafia o estigma em torno do trabalho sexual e conta sua história como inspiração para outros.

O mundo do ?Sugar Baby?

Palmar Kelly iniciou sua jornada como ?sugar baby? enquanto morava em Nova York e frequentava uma faculdade de artes cênicas em 2014. Para complementar sua renda como dançarina, ela começou a aceitar encontros remunerados, geralmente com homens entre 37 e 45 anos. Inicialmente, Kelly ganhava cerca de R$1.500,00 por encontro, mas logo percebeu que poderia aumentar seus preços. Hoje, ela não aceita menos de R$4.000,00 por encontro na cidade de Nova York.

Com o dinheiro que estava ganhando, Kelly conseguiu pagar por fotos profissionais e audições, além de financiar sua educação. Eventualmente, ela percebeu que tinha acumulado quase 1 milhão de reais sem nem perceber. Isso a libertou de trabalhar em bares ou cafeterias para ganhar dinheiro, permitindo-lhe sustentar-se fazendo o que amava.

Desafios e reflexões

Embora Kelly tenha experimentado muitos momentos felizes viajando com seus clientes, também houve desafios. Em uma viagem à Sicília com um casal que conheceu no TikTok, ela teve que interromper a viagem de 10 dias devido às constantes discussões do casal, deixando-a desconfortável.

Hoje, Palmar Kelly está trabalhando em um programa de televisão que explora sua vida e suas aventuras como trabalhadora sexual, com o objetivo de desmitificar a profissão e eliminar o estigma associado a ela. Ela acredita que o trabalho sexual pode ser uma escolha válida e até divertida para algumas pessoas, e deseja que outros não sintam vergonha por isso.

Palmar Kelly é um exemplo de alguém que encontrou uma maneira única de ganhar a vida e agora está usando sua história para promover a compreensão e a aceitação. A vida como ?sugar baby? pode ter seus altos e baixos, mas para Kelly, é uma jornada que a permitiu viver de acordo com seus próprios termos e desafiar estereótipos arraigados.