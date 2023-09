Jovem percebeu que médica estava vendo tutorial do YouTube pouco antes de ser atendida Foto ilustrativa - Pexels - freestocks.org

Compartilhado em um vídeo do TikTok que já supera mais de 6 milhões de visualizações, o caso da jovem Isabelle repercutiu entre os internautas depois de uma visita que ela fez ao médico para cuidar de um cisto. O caso peculiar voltou a viralizar na internet.

De acordo com o detalhado pela jovem que estava deitada em uma cama de hospital, a médica, uma mulher que aparece sentada conferindo uma gravação divulgada no YouTube, estava vendo um tutorial na plataforma sobre como cuidar de um cisto.

Em sua publicação do TikTok, Isabelle brincou com a situação: “Ela fez doutorado na Universidade do YouTube”.

Veja abaixo o vídeo que mostra o ocorrido e que repercutiu na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Por fim, embora diversos internautas tenham deixado críticas negativas, outros afirmaram que ficam felizes em ver que a profissional está revisando seus conhecimentos para então cuidar da paciente.

Moradores são surpreendidos por ‘rio de vinho’ que tomou ruas de cidade Reprodução - Instagram - BioBio Chile

Moradores de Anadia, cidade localizada em Portugal, foram surpreendidos no último sábado (9) por uma situação inusitada: algumas ruas do município foram tomadas por milhares de litros de vinho que formavam uma espécie de “pequeno rio”.

Segundo detalha o portal chileno BioBio através de uma publicação, a situação se desencadeou após o rompimento de um enorme tanque de uma destilaria local. Todo o registro foi gravado e veiculado em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Autoridades trabalharam por horas em ‘rio de vinho’

Devido ao grande volume de bebida alcoólica...