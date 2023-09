Ivana Knoll, conhecida como musa da Copa do Mundo, arrasa no rugby com biquíni francês

Ivana Knoll está pronta para causar um alvoroço na Copa do Mundo de Rugby, assim como fez na versão de futebol do torneio no ano passado. A bela croata, que ganhou fama como a musa da Copa do Mundo enquanto estava no Catar, agora apareceu na França para conquistar o coração dos amantes do rugby.

Ivana conquistou uma grande legião de fãs ao usar inúmeros trajes ousados com temas da Croácia no estado ultraconservador do Golfo Pérsico no ano passado, causando grande sensação. Agora, ela mudou ligeiramente de tática ao adotar as cores da França, país anfitrião do torneio de rugby.

Embora as cores nacionais da França sejam as mesmas da Croácia, exceto pelo design quadriculado, o novo visual vibrante de Ivana agradou muito aos seus 3,2 milhões de seguidores no Instagram. Muitos deles deixaram comentários entusiasmados após ela postar algumas fotos sensuais de biquíni à beira da piscina.

Um seguidor escreveu: ?Incrível. Case comigo, por favor?. Outro comentou: ?Absolutamente deliciosa?, enquanto um terceiro elogiou: ?Inacreditavelmente sexy não é suficiente. Você é uma deusa, Ivana?. Além disso, alguns seguidores questionaram se o traje tricolor francês de Ivana significa que ela está torcendo pelos Les Bleus no torneio.

Caso a croata de 30 anos seja realmente uma torcedora temporária da França, deve ter ficado encantada com a impressionante vitória dos anfitriões por 29-13 sobre os favoritos da Nova Zelândia na rodada de abertura. No entanto, Ivana não estava no jogo, pois foi vista festejando em Ibiza durante o fim de semana.

Vale ressaltar que na Croácia, sua terra natal, o rugby é um esporte pouco praticado, e a seleção nacional do país nunca se classificou para a Copa do Mundo antes. O envolvimento de Ivana Knoll no rugby certamente trará mais atenção ao esporte em sua terra natal e aos admiradores do rugby ao redor do mundo.