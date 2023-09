Imagens mostram jovem de 24 anos obrigada a parir bebê no banco do carro

A história de Lorien Williams, 24 anos, surpreendeu depois que ela foi obrigada a parir seu bebê no banco do carro enquanto estava a caminho do hospital.

De acordo com o Metro Reino Unido, ela sentiu muita vontade de fazer força e sua mãe, Hayley Williams, 54, foi quem a auxiliou nesse momento, percebendo que já não daria mais tempo para continuar o trajeto.

A avó ligou para a emergência pedindo socorro e foi orientada ajudando a filha a dar à luz ao seu próprio neto.

A irmã, Deanna Bass, de 33 anos, que dirigia o carro, parou para que o trabalho de parto começasse ali menos, no banco de trás.

“Ainda não consigo superar o que realmente aconteceu, é realmente uma loucura. Se tivéssemos chegado ao hospital, minha irmã não poderia estar no quarto para me ver dar à luz. De certa forma, o momento foi agridoce para todos nós”, declarou a jovem, que já era mãe de uma criança de três anos.

Lorien disse que sentiu sua bolsa estourar após sentar na cama elástica da outra filha. Ela foi para o hospital sem dores e a mandaram novamente para a casa.

Ao voltar para o lar, ela começou a sentir dores e ficou em “agonia”, pedindo para retornar novamente para o médico. No trajeto, acabou parindo seu segundo filho, mesmo sentindo muito medo, pois sua mãe notou que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do recém-nascido.

Felizmente, a mãe conseguiu desembaraçar o cordão e foi levada em segurança com a filha para o hospital.

Reprodução (Metro Reino Unido)

LEIA MAIS:

Funcionário demitido com 25 anos de empresa recebe pergunta do chefe e resposta faz sucesso nas redes sociais

Trabalhadora revela alimento proibido em horário de almoço no trabalho e registro divide opiniões na web

Caso de mulher que deu entrada no hospital com diarreia e saiu com os dedos amputados volta a viralizar