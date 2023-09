Harry e Meghan Markle: crise no casamento, vizinhos falam

O Príncipe Harry e Meghan Markle, que se casaram em maio de 2018 em uma cerimônia espetacular seguida por milhões de pessoas ao redor do mundo, parecem estar enfrentando momentos difíceis em seu casamento, de acordo com relatos de seus vizinhos em Montecito, Califórnia.

Nos últimos meses, vários meios de comunicação relataram que os vizinhos do casal revelaram à imprensa que Harry e Meghan estão separados dentro de casa e que mal se veem. Embora em público eles continuem a mostrar-se felizes e cordiais, fora das câmeras a situação é bem diferente.

O Príncipe Harry e Meghan Markle se divertiram no show de Beyoncé em Los Angeles em setembro de 2023.

As notícias em torno do casamento dos Duques de Sussex são preocupantes, embora baseadas em fontes não confirmadas. No entanto, é inegável que a relação entre Harry e Meghan tem enfrentado uma grande pressão há algum tempo.

Não é segredo que o casal enfrentou inúmeros desafios juntos, incluindo a pressão da família real, escândalos midiáticos e acusações de racismo. Essas adversidades podem ter desgastado sua relação até o limite.

Em 2020, Harry e Meghan Markle tomaram a surpreendente decisão de renunciar aos seus papéis reais e mudar-se para os Estados Unidos em busca de mais privacidade para eles e seus filhos. Desde então, no entanto, eles continuaram a ser destaque com declarações críticas à família real britânica.

Em março de 2021, Meghan concedeu uma entrevista a Oprah Winfrey na qual acusou a família real de racismo e falta de apoio durante seus problemas de saúde mental.

Recentemente, relatos sugerem que Harry lamenta sua decisão de se casar com Meghan e anseia por retornar à família real, mas teme que sua esposa não o permita. Além disso, foi mencionado que o príncipe se sente sobrecarregado pela instabilidade e pelo controle em sua vida por parte de Meghan.

Por outro lado, de acordo com o The Mirror, Harry pediu uma ?trégua? ao seu irmão, o Príncipe de Gales, devido a preocupações financeiras. A crise no casamento pode ser agravada pela incerteza em relação ao seu futuro nos Estados Unidos e ao seu nível de vida atual, apesar de seus contratos com a Netflix e o Spotify.

A situação entre Harry e Meghan Markle continua a ser objeto de atenção e especulação, deixando muitas incógnitas sobre o futuro de sua relação e suas vidas no exterior.