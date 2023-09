Esposa diz: “Eu amamentei meu marido, isso nos aproximou e ele nunca esteve tão saudável”.

Um casal viralizou ao revelar que o marido regularmente bebe o leite materno de sua esposa. Rachel Bailey revela que Alexander, de 30 anos, bebe seu leite materno ?o dia todo, todos os dias, diretamente da fonte? e alega que seus seios produzem mais leite do que seus bebês conseguem consumir, então seu marido entrou em cena para aliviar a pressão.

?Eu simplesmente amo o alívio físico, mas o vínculo emocional é 10 vezes melhor?, afirma Rachel. Ela compartilha a história de quando esqueceu sua bomba de leite durante uma viagem de cruzeiro com Alexander e ficou gravemente congestionada por dois dias. ?Eu estava com muita dor e preocupada com a possibilidade de infecção, então decidimos que meu marido tentaria beber o leite para me aliviar. Estávamos nervosos quanto à ideia de ele amamentar em mim, mas assim que o fizemos, percebemos que estava tudo bem.?

Alexander afirma que o sabor do leite materno é ?diferente do que ele esperava?, em comparação ao leite comum. Ele até mesmo supostamente não teve resfriados por dois anos porque o líquido era ?tão nutritivo?, e muitos dizem que sua pele está ?muito melhor?. Rachel continua: ?Ele acabou amando o sabor do meu leite materno e até prefere ao leite de vaca agora. Não é uma fantasia para nós. Começou com Alexander me ajudando quando eu estava com dor, mas se tornou mais uma questão de vínculo emocional.?

Após sua história viralizar em 2017 no programa de TV ?My Strange Addiction?, do TLC, o casal da Flórida desfrutou da fama recém-adquirida. Eles apareceram em um programa de acompanhamento, ?My Strange Addiction: Still Addicted??, em agosto, onde revelaram que Alexander ainda continua com a prática.

Respondendo às críticas, eles afirmam que ?não se conformam com o que todos esperam? e que não se preocupam com o que seus filhos pensam sobre isso. Rachel e Alexander Bailey não se deixam abalar pelas opiniões alheias e continuam a fortalecer seu vínculo por meio dessa prática incomum.

Embora haja críticas à exposição de sua vida privada na mídia nacional, muitos apoiadores se manifestam em seu novo canal do YouTube. Uma mulher sugeriu que Rachel doasse seu leite, já que seus próprios bebês nasceram prematuros e ela não conseguia produzir o suficiente devido ao estresse. Rachel respondeu entusiasmada, indicando que a oferta pode em breve secar a fonte privada de Alexander.