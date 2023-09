Durante um voo com destino a Ibiza, na ensolarada Espanha, a tranquilidade da cabine foi abruptamente interrompida por um acontecimento inusitado.

Um casal, aparentemente tomado pela paixão e pelo desejo, foi flagrado em um momento íntimo dentro do pequeno banheiro do avião.

Como detalhado pela página Choquei, os dois ignoraram o fato de estarem em um espaço público e confinado.

A surpresa e o choque se espalharam entre os passageiros e a tripulação, que rapidamente tentou lidar com a situação delicada.

Casal é flagrado em momento íntimo dentro de banheiro de avião durante voo e registro viraliza na web

No vídeo, o comissário abriu a porta do banheiro a pedido dos passageiros. Dentro, é possível ver um homem e uma mulher com as calças abaixadas até os tornozelos. O homem fechou a porta rapidamente.

“Esse voo de Luton a Ibiza em 8 de setembro foi recebido pela polícia ao chegar, devido ao comportamento de dois passageiros a bordo”, disse a empresa Easyjet em nota.

Confira registro (ALERTA DE CONTEÚDO):