Bill Gates: ser avô o motiva a criar "um mundo melhor" para sua neta

Bill Gates, co-fundador da Microsoft e filantropo, está desfrutando plenamente de sua fase como avô. No Dia dos Avós, Gates compartilhou uma foto dele lendo o livro ?How to Babysit a Grandpa? de Jean Reagan para sua neta Leila, enquanto ela estava nos braços de sua filha Jennifer Gates.

?Tornar-se avô me deu uma perspectiva completamente nova para enxergar o mundo? disse Gates, refletindo sobre o que a avózinha lhe ensinou. ?Isso me mantém motivado para garantir que minha neta - e todos os nossos netos - herdem um mundo melhor do que aquele em que nasceram.?

Jennifer, a filha de 27 anos de Bill e Melinda French Gates, deu as boas-vindas à sua filha Leila em março deste ano, com uma emocionante postagem no Instagram, onde ela e o marido Nayel Nassar seguravam sua pequena menina, focando nos pezinhos dela.

Bill e Melinda, que anunciaram seu divórcio em 2021 após 27 anos de casamento, também são pais de Rory, de 24 anos, e Phoebe, de 20 anos.

A chegada da neta Leila trouxe alegria à família, e Melinda compartilhou sua própria emoção ao segurar sua primeira neta, descrevendo a experiência como única

O casal Gates, conhecido por sua fundação filantrópica Bill & Melinda Gates Foundation, fundada em 2000, reiterou seu compromisso em continuar trabalhando para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo, apesar de seu divórcio. Eles permaneceram juntos para celebrar a formatura de Jennifer em maio, quando ela obteve seu mestrado em saúde pública pela Universidade de Columbia.

Jennifer expressou sua gratidão por essa oportunidade educacional e pela rede de apoio que a cercou durante sua jornada acadêmica. Com o orgulho dos pais, a ocasião foi marcada com fotos da formatura.

Bill Gates, agora avô, continua a ser uma figura inspiradora, combinando suas experiências de vida e dedicação à criação de um mundo melhor para as gerações futuras. Sua jornada como avô trouxe uma perspectiva única e motivadora para seu trabalho filantrópico em prol de um futuro mais brilhante.