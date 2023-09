A nadadora mais sexy do mundo, Andreea Dragoi, surpreende nas filmagens da semana de natação de Nova York

Andreea Dragoi posando no espelho / Instagram @dragoi_andreea Andreea Dragoi posando no espelho / Instagram @dragoi_andreea

Andreea Dragoi, amplamente conhecida como a 'nadadora mais sexy do mundo', está deixando seus seguidores impressionados com sua mais recente postagem. A romena, que se prepara para seu terceiro ano como parte da equipe de natação da Universidade Estadual de San Jose, está ganhando fama não apenas nas piscinas, mas também nas redes sociais.

Aos 20 anos, Andreea Dragoi está estudando cinesiologia e gestão esportiva, mas seu crescente número de seguidores nas redes sociais sugere que ela poderia seguir os passos de estrelas da ginástica como Olivia Dunne e se tornar uma influenciadora no mundo dos esportes.

Na última semana, Dragoi compartilhou três fotos deslumbrantes de uma sessão de fotos para a Semana de Moda de Nova York. Ela usava um ousado maiô estampado marrom e preto, combinado com um par de saltos altos bege de tirar o fôlego.

Enquanto seus pés provavelmente imploravam por um descanso, seus fãs não conseguiam o suficiente de seu visual arrojado. Comentários como ?Você é seriamente a garota mais bonita de todas? e ?Minha mandíbula está literalmente no chão? inundaram suas redes sociais.

Se ela decidir entrar na indústria da moda, Andreea Dragoi já tem uma base de fãs sólida para se envolver. Em uma entrevista para o podcast 'SwimSwam', ela compartilhou sua jornada no mundo da moda, começando em 2019 antes de se mudar para os Estados Unidos.

Com seu talento notável na natação, Dragoi está focada em contribuir com o máximo de pontos possível nos eventos de nado livre e borboleta, mas a modelagem sempre foi uma paixão para ela. Agora, essa paixão parece estar se tornando uma carreira brilhante, e seus fãs estão ansiosos para ver o que o futuro reserva para a 'nadadora mais sexy do mundo'.