Casal ganha reembolso de voo após sentar ao lado de cachorro que soltava gases, mas ainda estão revoltados

Um casal foi reembolsado após se sentar ao lado de um cachorro que soltou gases durante o voo, mas ainda está revoltado e a história se tornou viral nas redes.

De acordo com o Metro Reino Unido, Gill e Warren Press estavam na primeira etapa de sua viagem para a Nova Zelândia, encarando um voo de 13 horas de Paris a Cingapura com a Singapore Airlines. No entanto, o casal estava sentado ao lado de um passageiro com um cão de apoio emocional.

“Eu ouvi um barulho - um bufo pesado. Achei que fosse o telefone do meu marido, mas olhamos para baixo e percebemos que era o cachorro. Eu disse: ‘Não vou deixar isso sentado ao nosso lado durante toda a viagem’”, disse Gill.

Eles pediram mudar de lugar, mas foram informados de que os únicos assentos disponíveis eram na parte de trás, na classe econômica e seus assentos eram da classe econômica premium.

Insatisfeitos com isso, decidiram ficar, mas reclamaram que o cheiro dos gases do cachorro os incomodava.

“[O dono] não podia deixar o cachorro no corredor porque a equipe não conseguia passar os carrinhos, então ele teve que entrar, o que significava que sua cabeça estava sob os pés do meu marido. Meu marido estava de short e estava sujando a perna com saliva de cachorro”, explicou a mulher.

Gill conversou mais uma vez com a equipe de voo, que então disse que poderia passar para a frente da classe econômica, já que agora os assentos que a tripulação de cabine usava anteriormente estavam livres.

O casal foi informado de que a companhia aérea registraria a reclamação e entraria em contato, mas nada se resolveu na semana seguinte.

Gill escreveu e, três semanas depois, recebeu um voucher de viagem de cerca por passageiro, mas não acha que foi ressarcida.

“Não recebemos a experiência pela qual pagamos” e exigiu o reembolso total do seu dinheiro.

Um porta-voz da Singapore Airlines disse que a empresa se esforça para notificar os clientes que possam estar sentados ao lado de um cão-guia antes de embarcar no voo.

“Pedimos sinceras desculpas por isso não ter ocorrido neste caso e trabalharemos com nossas equipes aeroportuárias para garantir que esse lapso não ocorra no futuro. Em circunstâncias em que os clientes sentados ao lado de um cão-guia solicitem a transferência, a Singapore Airlines ajudará a reassentar os clientes na mesma cabine, sempre que o espaço permitir”, explicaram.

