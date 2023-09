Mulher se depara com ser inesperado no aquário de sua tartaruga: ‘Estava admirando a água limpa’ (Reprodução/Tracey Noble)

Uma mulher chamada Tracey Noble, passou por uma experiência inusitada nos últimos dias. De acordo com um artigo do portal The Dodo, ela se deparou com um ser inesperado no aquário de sua tartaruga. Ao desvendar o mistério, achou a situação cômica.

Certa manhã, Noble estava arrumando sua casa e parou para limpar o aquário de sua tartaruga, Larry. Até então tudo estava completamente normal.

“Eu estava admirando a água limpa, depois de limpá-la na noite anterior”, disse Noble ao The Dodo.

Assim que Noble observou o tanque com uma atenção maior, notou que sua tartaruga não estava sozinha. Havia um ser inesperado fazendo companhia a ela, ou pelo menos foi o que a mulher pensou.

Mistério revelado

Tracey Noble se deparou com seu cãozinho corgi, o dócil animal chamado Barkley Strumps, fazendo companhia à tartaruga no tanque, ou assim pensava ela.

“Comecei a rir e peguei meu telefone”, disse Noble. “Foi mágico. Barkley estava no tanque!”

De fato, havia como ver a imagem do cãozinho no aquário. No entanto, se tratava apenas de seu reflexo no tranque, haja vista seu reclínio sob um raio de sol que permitiu a ilusão de ótica.

“Eu não conseguia acreditar o quão claro era o reflexo dele”, disse Noble.

Apesar de Noble ter chamado sua filha para ver o reflexo do cãozinho, o sol tinha mudado de posição e desapareceu lentamente. No entanto, a mulher conseguiu fazer o registro.

“Barkley estava animado porque estávamos rindo e por ele ser o centro das atenções, com certeza!” Nobre disse.

Claramente, o registro não poderia passar batido e foi compartilhado nas redes sociais de Noble, chamando a atenção de diversos internautas.

“Ele ficaria emocionado em saber que trouxe tanta felicidade e admiração para tantas pessoas!” Nobre disse. “Não tenho certeza se conseguiria capturar isso de novo se tentasse!”