Homem resiste após esposa tentar vetá-lo de pagar a faculdade dos filhos: ‘Vou me dar ao luxo’ (Reprodução/Pixabay - 5317367)

Um homem usou o Reddit, a fim de desabafar sobre a discussão entre ele e a esposa, que se negou a deixá-lo colaborar com os custos da faculdade dos filhos do marido. De acordo com ele, não cedeu ao discurso da parceira e tomou sua decisão.

“Estou no meu segundo casamento. Eu tenho 2 filhos, [minha esposa] tem três. Ela herdou dinheiro, então está preparada para a vida toda e seus filhos estão prontos para a faculdade. Eu trabalho e ganho a maior parte do nosso dinheiro”, iniciou o desabafo na plataforma, por meio do usuário u/giglawyer.

“Dito isto, disseram-me ontem à noite que NENHUM do nosso ‘dinheiro conjugal’ iria pagar a faculdade dos meus filhos e que eles teriam que pagar por conta própria. Eu disse a ela que ela estava louca. Agora não vou entrar em disputa, mas posso e vou me dar ao luxo de ajudar. Uma grande luta se seguiu. Estou louco?”, finalizou o texto na plataforma.

Comentários na web

Após o texto ser publicado, diversos internautas manifestaram suas opiniões. Em sua maioria, os usuários da rede social defenderam o comportamento do autor do relato.

“Por favor, proteja seus filhos. Duvido que esta seja a única maneira pela qual ela os trata injustamente”, comentou um redditor.

“Você pode criar uma conta bancária apenas em seu nome em um novo banco e ter seus contracheques depositados diretamente nele. Então poderia transferir uma parte do seu salário para uma conta conjunta para contas e usar uma parte para financiar contas de poupança da faculdade, seus gastos pessoais, etc”, sugeriu outro internauta.

“Tenha cuidado com uma parceira que não trata bem seus filhos. Se ela acha que não há problema em negar uma conta universitária a seus filhos, provavelmente está interferindo em seu relacionamento de outras maneiras que você não conhece”, alertou.