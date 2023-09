‘Barco do Amor’: Polícia descobre bordel flutuante com armas e drogas

Um problema de saúde com profissionais do sexo levou a polícia a um luxuoso iate a motor de 21 metros ancorado no porto de Nantucket, em Massachussetts, nos Estados Unidos, que serviria de bordel flutuante, segundo as autoridades. A notícia é do New York Post.

A prostituta passou mal (possivelmente uma overdose) e precisou de atendimento de emergência, sendo necessário acionar os responsáveis pelo porto local. A capitã do porto de Massachusetts, Sheila Lucey, disse que a partir do atendimento médico as autoridades descobriram que o barco era um bordel de luxo.

Segundo a polícia, a mulher que parecia estar sob influencia de entorpecentes e disse que não queria estar ali [no iate] e que não se sentia segura no barco.

LEIA TAMBÉM: Mulher se depara com ser inesperado no aquário de sua tartaruga: ‘Estava admirando a água limpa’

No local, após uma batida, a polícia encontrou prostitutas, armas, drogas e até contrabando. O proprietário, Scott Anthony Burke, um médico aposentado de 69 anos e morador de Key Largo, na Flórida, foi preso no local.

A polícia quer saber se as prostitutas atendiam aos convidados do iate ou se eram oferecidas de posto em porto para atender aos moradores locais, o que incorreria em mais um crime.

A polícia descobriu que antes de chegar ao local onde estava, em 23 de agosto, o barco esteve ancorado em Newport e Rhode Island.

Burke deve ser processado no estado de Massachussets por porte de armas sem registro e drogas. A polícia ainda investiga os indícios de prostituição, que pode ser acrescentada à peça de acusação da promotoria.