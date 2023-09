Um filhote, batizado como Denim, chegou ao SPCA, um abrigo na Pensilvânia (EUA), em uma condição precária após sofrer abandono nas ruas da cidade. A equipe da entidade ficou tocada com seu estado ao ver o animal com apenas pele e ossos, segundo um artigo do portal The Dodo.

“Denim inicialmente ficou assustado e certamente com medo”, disse Gillian Kocher, diretora de relações públicas da SPCA da Pensilvânia, ao The Dodo. “Ele muitas vezes tinha o rabo enfiado e hesitava em passar pelas portas ou sair.”

Conforme os dias se passaram, o cãozinho recebeu todos os cuidados devidos. Seus ferimentos foram tratados, recebeu a devida alimentação e muito afeto por parte da equipe. Com o tempo, sua saúde e vigor foram restaurados e Denim manifestou sua personalidade enérgica.

Reviravolta: filhote de cachorro passa por transformação após receber dose de amor; veja (Reprodução/Pensilvania SPCA)

“É sempre muito gratificante ver cães se transformarem de seres tímidos e retraídos em seres tolos e felizes”, disse Kocher. “E é claro que a transformação física é igualmente notável – você nem imaginaria que ele era o mesmo cachorro!”

Mudança de vida

Depois de sua recuperação integral, Denim parecia ter se tornado em outro cão.

“Denim é um verdadeiro cachorrinho agora”, disse Kocher. “Ele adora brincar com outros cães, embora possa ser MUITO para eles. Ele só quer se divertir, e sua energia de cachorrinho fica evidente quando ele vai para o grupo de recreação canina no abrigo.”

Atualmente, o cãozinho segue no abrigo SPCA, na Pensilvânia, à espera de um lar amoroso para ser integrado. Enquanto isso, ele segue recebendo todo o carinho necessário por parte dos funcionários, até que seja alocado em uma nova família.

“Como ele está apenas aprendendo a cuidar de cães, ele precisará de ajuda com suas boas maneiras e para aprender como viver em uma casa”, disse Kocher. “Mas sabemos que quem o adotar será muito gratificante!”