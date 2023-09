"Policial de Maryland flagrado em encontro 'não tão secreto' na traseira de viatura"

Escândalo envolvido policial casado e amante causa tumulto e investigação no Condado de Prince George. Escândalo envolvido policial casado e amante causa tumulto e investigação no Condado de Prince George.

Um recente escândalo envolvendo o policial Francesco Marlett, do Condado de Prince George, em Maryland, ganhou ainda mais destaque com a divulgação de um segundo vídeo mostrando seu encontro com sua amante, Virginia Pinto, na traseira de sua viatura policial. O Departamento de Polícia local confirmou a existência dos vídeos e está conduzindo uma investigação.

No novo vídeo, que se tornou viral no TikTok, Virginia Pinto é vista correndo em direção à viatura de Marlett antes de entrar no veículo, que aparentemente estava destrancado. Embora o policial não tenha sido visto nas imagens, presume-se que ele estava presente no interior do veículo.

Esse escândalo começou quando testemunhas no parque flagraram o casal se beijando contra a viatura policial antes de entrarem secretamente na traseira do veículo. O caso de amor entre Marlett, que é casado e tem filhos, e Pinto já dura dois anos, de acordo com informações fornecidas pela amante ao The Post.

Virginia Pinto, em entrevista exclusiva, afirmou que este não foi um caso de uma noite e que ambos foram pegos em um momento constrangedor. No entanto, ela alega que não fez nada de errado e que seguirá em frente com sua vida.

A esposa de Marlett, Paula, não lidou bem com a situação e fez uma postagem inflamada no Facebook, acusando Pinto de destruir seu casamento e lançando insultos. Paula também alegou que Virgínia Pinto traiu anteriormente.

O sindicato da polícia do Condado de Prince George, representando Francesco Marlett, está ciente da investigação em curso e pede que as pessoas evitem julgamentos precipitados até que todos os fatos sejam revelados.

Investigações sobre o caso

Esse escândalo levanta questões sobre a conduta de policiais e o impacto de suas ações em suas vidas pessoais e profissionais. A investigação em andamento determinará se houve alguma violação das políticas do departamento e quais serão as consequências para o policial envolvido.

A situação também serve como um lembrete de que a vida de figuras públicas, incluindo policiais, pode ser exposta e discutida publicamente, e que ações imprudentes podem ter repercussões significativas em suas carreiras e relacionamentos.