Passageiro impede tentativa de abertura de porta em voo para o Reino Unido

Um passageiro destemido se tornou um verdadeiro herói ao impedir um homem descontrolado de abrir uma porta de emergência durante um voo com destino ao Reino Unido. O incidente, que ocorreu em um voo de Tel Aviv para o Aeroporto de Luton, em Londres, resultou em uma aterrissagem de emergência em Belgrado.

Coragem nos céus

O herói da história, Victor Troboloni, de 45 anos, agiu com bravura ao enfrentar um homem que não apenas atacou um membro da tripulação, mas também tentou abrir a porta de emergência quando a aeronave estava a 10.000 metros de altitude. Victor descreveu o momento em que teve que imobilizar o agressor, que tentou agredir um comissário de bordo antes de ser contido em um golpe de estrangulamento.

As imagens mostradas no jornal The Sun, são angustiantes e mostram o homem gritando enquanto Victor o derruba corajosamente no interior do avião da Wizz Air. Victor explicou: ?Ele tentou abrir a saída de incêndio, estava sentado no fundo e é fácil abrir uma saída de incêndio, basta puxar a alavanca e pronto?. Ele segurou o agressor por 10 minutos até que as comissárias de bordo conseguissem prendê-lo com laços de plástico.

Com a ajuda de outros passageiros, eles conseguiram manter o agressor sob controle até que as comissárias de bordo assegurassem o agressor com os laços de plástico mencionados por Victor. Um grupo valente de tripulantes e passageiros ajudou a mover o homem para um lado do corredor durante o restante do voo.

Victor havia notado o comportamento estranho do agressor mais cedo no voo, quando ele percorria o corredor da entrada da cabine de pilotagem até a saída de emergência no outro extremo. Como engenheiro de aviões, Victor percebeu que algo estava errado e agiu rapidamente.

Crazed passenger tackled as he tried to open emergency door at 30,000ft on London bound flight pic.twitter.com/K0Ltv117jk — The Sun (@TheSun) September 7, 2023

Depois que o agressor foi contido, os passageiros permaneceram no avião por cerca de uma hora antes da aterrissagem de emergência em Belgrado. Victor, originário da Albânia e morador de Zurique, estava a caminho de visitar sua mãe doente em St. Albans, no Reino Unido.

Victor compartilhou sua preocupação durante o incidente, temendo que nunca mais veria sua mãe. Ele explicou que muitas mulheres e crianças estavam a bordo, todas visivelmente abaladas após o incidente, mas agradecidas pela coragem de Victor.

A Wizz Air, companhia aérea envolvida no incidente, expressou seu pesar pelo inconveniente causado e reiterou o compromisso com a segurança de passageiros e tripulação. Este não é o primeiro caso de passageiros heróicos enfrentando comportamentos perigosos em voos, destacando a importância da vigilância e da ação rápida em situações de crise a bordo de aeronaves.