Mulher é elogiada após decidir não ajudar o ex diagnosticado com câncer

Uma mulher usou o Reddit para relatar ter se recusado a ajudar o marido, que foi diagnosticado com câncer. No entanto, acabou entrando em conflito com o filho, haja vista a pressão recebida para dar assistência. No Reddit, ela recebeu apoio dos internautas.

“Não estou com meu ex-parceiro há 16 anos. Ele tornou minha vida um inferno e me intimidou/controlou e manipulou durante os anos que estivemos juntos. Temos um filho adolescente, de 18 anos, que divide seu tempo entre nossas casas... uma semana na dele e outra semana na minha”, iniciou o texto, por meio do usuário u/Salty-Definition5858. “Não falo com meu ex e só me comunico via mensagem nas raras ocasiões em que é algo importante para nosso filho.”

Segundo a mulher, seu ex-marido foi diagnosticado com câncer e a doença piorou. Nos últimos dias, ela tem recebido mensagens do homem perguntando sobre a possibilidade de emprestar dinheiro, pois não tem comida, gás ou eletricidade.

“Eu disse sem chance e acabei bloqueando o número dele, mas agora meu filho está dizendo que sou má e sem coração por não ajudar o pai dele, além de privar seu pai de comida quando ele fica em sua casa”, desabafou.

Conflito desencadeado e apoio nas redes

A mulher conta que seu ex segue pedindo ao filho para perguntar sobre dinheiro, mesmo depois de ter sido bloqueado nas redes sociais.

“Meu filho me odeia agora e está dizendo que não tenho moral e que realmente deveria ajudar o pai dele, pois ele está muito doente. Só não consigo esquecer como meu ex tornou minha vida miserável por muitos anos, me chantageou emocionalmente e roubou muito dinheiro de mim quando estávamos juntos, não sinto nenhuma obrigação moral de ajudá-lo”, finalizou o texto na plataforma.

Na seção de comentários do texto publicado na rede social, diversos internautas defenderam a decisão da mulher em não colaborar com a situação de seu ex.

“Existem muitos recursos disponíveis para pessoas com câncer. Ele precisa acertá-los, não você”, comentou um usuário da rede social.

“Seu ex está virando seu filho contra você e isso não está certo”, observou outro.

“Seu ex abusa do filho ao envolvê-lo na discussão, é manipulador”, comentou um internauta. “Você é responsável apenas por seu filho e não é sua culpa que o pai dele esteja lutando e não possa alimentá-lo. Você não os está ‘privando’ de comida: seu ex não é sua responsabilidade.”