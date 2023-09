Modelo ousada beija pantera em sessão de fotos corajosa

A famosa modelo da Playboy e sensação do OnlyFans, Francia James, de 33 anos, surpreendeu seus fãs ao participar de uma ousada sessão de fotos de biquíni, onde um imponente felino, uma pantera negra, repousava sobre ela - e ela até deu um beijo no nariz do ?sortudo? animal.

A Coragem de Francia James

Conhecida por suas fotos e vídeos ousados, onde frequentemente usa trajes mínimos, Francia James ultrapassou os limites com sua última empreitada. Nesta sessão de fotos, a ex-modelo da Playboy usava um biquíni de estampa de leopardo enquanto posava ao lado da majestosa pantera negra. Surpreendentemente, Francia não demonstrou medo na presença do grande felino, que repousava com uma pata sobre seu peito. Em um momento corajoso, ela até abraçou e beijou o predador no nariz, enquanto os fotógrafos registravam cada instante com entusiasmo.

Francia James Na sessu00e3o de fotos Francia James beija uma pantera / TikTok

A Reação nas Redes Sociais

O vídeo, compartilhado nas redes sociais, rapidamente viralizou e conquistou mais de 3.800 curtidas. Na legenda, Francia provocou seus seguidores ao perguntar: ?Vocês fariam isso?? e usou a hashtag #fearless (destemida). Os espectadores do TikTok encheram os comentários elogiando a coragem da estrela colombiana, que agora reside na Flórida. Alguns compararam a cena ao clássico da Disney, ?O Livro da Selva?, enquanto outros fizeram referência ao herói da Marvel, Pantera Negra, com o famoso grito ?Wakanda Forever?.

No entanto, nem todos aprovaram a interação entre Francia James e a pantera. Um usuário destacou: ?Você está em boa forma, mas os animais não deveriam ser usados para isso?.

Um Histórico de Interações com Animais

Esta não é a primeira vez que Francia James é filmada interagindo com animais. Em um incidente infeliz em 2019, a modelo ganhou fama ao visitar o Myrtle Beach Safari Park, na Carolina do Sul. As imagens viralizaram quando ela tentou tirar uma foto com um elefante próximo ao seu rosto, e o mamífero, de forma inesperada, balançou a tromba, acariciando os seios de Francia. Esse momento a tornou uma figura conhecida e, desde então, sua relação com animais selvagens tem sido objeto de grande interesse e debate nas redes sociais.

Elefante toca os seios Elefante toca os seios da modelo na gravação

Francia James continua a desafiar as expectativas e a surpreender seu público, agora com essa audaciosa sessão de fotos ao lado de uma pantera negra.