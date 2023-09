Um grupo de mais de 70 pessoas vomitaram sangue, após adquirirem uma infecção parasitária em um hotel do Marrocos. Todos britânicos, os turistas se hospedaram em um hotel em Marrakech, antes de ficarem doentes no verão e outono de 2022, segundo o Daily Star.

Segundo os hóspedes, os cubículos dos banheiros da piscina ficaram cobertos de diarréia e vômito após o diagnóstico de salmonela, E.coli e cryptosporidium. A dupla de mãe e filha, Chelsea Hagan e Darcey, de seis anos, se hospedaram durante 9 e 16 de setembro de 2022.

A mulher de 29 anos contou que sua filha apresentou os sintomas de diarreia e vômito ao retornar para o Reino Unido. Depois de duas consultas, foi encaminhada ao hospital. Já em 24 de setembro, Chelsea também passou a vomitar sangue e foi diagnosticada com cryptosporidium (infecção parasitária comum por meio de água contaminada).

Mais de 70 turistas ‘vomitam sangue’ após infecção parasitária em férias no Marrocos (Reprodução/Irwin Mitchell/SWNS)

O problema persiste

Embora os sintomas da filha tenham diminuído no início de outubro, até hoje Chelsea apresenta problemas de saúde.

“Quando Darcey começou a ficar doente, pensei que talvez fosse por causa do calor das férias, mas depois de alguns dias acabei levando-a ao hospital porque ela não estava melhorando tão mal”, contou.

“Aí eu adoeci e não pude acreditar o quanto fiquei mal. Nunca senti uma dor de estômago assim. Passei quase um dia vomitando no hospital. Foi horrível”, continuou. “Descobrir que tive uma infecção gástrica foi um choque enorme e não algo que você espera logo após voltar das férias.”

“No entanto, quando penso no passado, lembro-me que os padrões de higiene no resort não eram o que eu consideraria ótimos.”

Leia mais:

De acordo com Chelsea, a carne crua era colocada ao lado da cozida e as pessoas tocavam na comida com as mãos.

“A certa altura, um dos banheiros ao lado da piscina estava coberto de diarreia e vômito; era nojento”, disse.

“Quase um ano depois, ainda não estou 100%. Embora saiba que não há nada que possa fazer para mudar o que passamos, quero algumas respostas. Sinto que é o mínimo que merecemos”, desabafou.

Cenário de alarme

De acordo com Satita Sharma, advogada internacional especialista em lesões graves, o relato de Chelsea e sua filha Darcey são preocupantes.

“Chelsea e Darcey são apenas duas das mais de 70 pessoas que se hospedaram neste hotel durante o verão e outono de 2022, apenas para serem acometidas de doenças gástricas. Outros que representamos sofreram doenças, incluindo Cryptosporidium, E.coli, Campylobacter e Salmonella, todas as quais podem ter impactos a longo prazo na saúde”, revelou Sharma.

”É compreensível que os nossos clientes continuem a ter dúvidas e preocupações sobre o que lhes aconteceu”, disse. “Agora estamos investigando essas preocupações para fornecer-lhes as respostas que merecem.”