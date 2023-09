Lagosta azul: espécime raríssima encontrada na costa britânica surpreende especialistas

Um pescador em Plymouth Sound, em Devon, encontrou uma raridade na costa britânica que está intrigando a comunidade científica. A lagosta azul, uma espécie ultra rara, foi avistada pela primeira vez na Grã-Bretanha, com as chances de encontrar uma dessas criaturas estimadas e impressionantes em uma a cada duas milhões de capturas.

O espécime, que tem aproximadamente 50 anos, foi devolvido à água após ser capturado, graças à intervenção da organização sem fins lucrativos The Ships Project. Mallory Haas, de 38 anos, membro da organização, ficou surpresa ao ver a lagosta azul, admitindo nunca ter visto algo semelhante na natureza. Ela descreveu a lagosta como ?totalmente azul?, algo extremamente raro de se testemunhar.

¡Una langosta azul! Uno en un millón !! 😮💙 No se preocupen, esta hermosa criatura fue lanzada de vuelta al mar junto con otras 100 langostas en concierto con un proyecto de conservación. Nuestro mundo mundial sigue siendo hermoso con proyectos de conservación como estos 🌎 pic.twitter.com/pcsM8KcotJ — Rossi Henriquez (@rossihenriquez) November 11, 2019

Para a maioria das pessoas, as lagostas são associadas a uma cor laranja avermelhada profunda. No entanto, a razão por trás da coloração azul da lagosta ainda é um mistério. Mallory Haas especula que fatores ambientais, além da presença de uma proteína B que pode ser liberada no corpo da lagosta, causando um ?defeito? genético, podem estar envolvidos na mudança de cor. Isso significa que, se a lagosta tiver descendentes, eles também podem herdar essa coloração única.

Embora alguns pesquisadores contestem a raridade das lagostas azuis, afirmam que encontrar uma lagosta amarela é ainda mais raro, com uma probabilidade de uma em 30 milhões, e as lagostas albinas são consideradas super raras, com uma chance de cerca de uma em cem milhões, de acordo com o Instituto da Lagosta da Universidade do Maine.

A descoberta dessa lagosta azul excepcionalmente rara na costa britânica destaca a importância da preservação da vida marinha e a necessidade de pesquisas contínuas para entender melhor esses fenômenos naturais surpreendentes. Cientistas continuarão investigando o que causa essa coloração única nas lagostas, lançando luz sobre os segredos das profundezas do oceano.