Homem não nota detalhe em selfie da namorada e experiência viraliza

Charley Roberts, criou alvoroço na internet ao realizar um experimento engraçado para verificar se seu namorado realmente presta atenção às fotos que ela envia. Sua experiência viralizou no TikTok e deixou os usuários da plataforma em gargalhadas.

Provando uma teoria divertida

A suspeita de Charley era simples: ?os homens não prestam atenção? às fotos que suas namoradas compartilham. Para testar essa teoria, ela enviou uma selfie dela mesma para o namorado, perguntando-lhe se ela estava bonita naquele dia. No entanto, havia um detalhe: a imagem havia sido habilmente editada para fazer com que seu rosto se assemelhasse mais a Gollum, o icônico personagem de ?O Senhor dos Anéis?, do que à sua aparência natural.

Para surpresa de Charley, seu namorado não percebeu a alteração e respondeu simplesmente: ?Você está linda?. O resultado hilário foi compartilhado com a legenda: ?Prova de que os homens não prestam atenção?. O vídeo rapidamente acumulou mais de 267.000 curtidas e inúmeras reações.

O TikTok foi inundado de comentários, com muitos usuários expressando incredulidade com a falta de observação do namorado de Charley. Alguns escreveram: ?Foi a primeira coisa que eu vi?, enquanto outros brincaram: ?LOL, não consigo parar de rir. Por que os homens são assim??.

gollum-6602400_1280

Smeagol de ?O Senhor dos Anéis? / pixabay

No entanto, houve também mulheres que admitiram não ter notado a mudança à primeira vista. Uma delas comentou: ?Para ser honesta, sou mulher e estava olhando seu vestido, então eu também não percebi?. Outra disse em tom de brincadeira: ?Aparentemente, sou um homem?.

Essa história curiosa faz lembrar de outros casos inusitados que viralizaram na internet, como uma mulher que pregou uma pegadinha em seu namorado, fazendo-o acreditar que ela queria terminar o relacionamento, mas ficou chocada quando ele confessou tê-la traído. Uma reviravolta digna de um enredo de filme.

0_I-sent-my-boyfriend-an-ugly-selfie-his-reply-proves-he-didnt-pay-attention

Selfie editada que Charley enviou para o namorado / Tiktok

O experimento de Charley Roberts serve como um lembrete humorístico de que, às vezes, as pessoas podem não perceber detalhes óbvios, mesmo quando estão olhando atentamente. O TikTok continua sendo um palco para histórias engraçadas e surpreendentes que nos lembram de encontrar humor nas situações do dia a dia.