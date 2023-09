Homem acorda com dois cervos desesperados presos no portão (Reprodução/CORPO DE BOMBEIROS DO CONDADO DE LOS ANGELES)

Um homem em Los Angeles, nos EUA, se deparou com uma cena surpreendente do lado de fora da janela ao ter despertado. De acordo com o The Dodo, havia um cervo preso entre as barras de um portão de ferro.

Quando olhou para o outro lado, estava um segundo cervo lutando contra a mesma situação. Foi quando o bom samaritano decidiu agir em prol da dupla de animais.

“Os cervos estavam em sua corrida matinal e atravessaram o portão, mas não conseguiram passar”, disse ao The Dodo a capitã Sheila Kelliher, que supervisiona o Gabinete de Informação Pública do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles.

A dupla tentou escapar se balançando para frente e para trás, enquanto o homem ligava para o socorro. Em seguida, o Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles chegou ao local. O grupo de resgate teve uma surpresa ao ver que havia dois deles presos.

“Um deles segurou o cervo para estabilizá-lo, então eles puderam pegar suas ferramentas de resgate e cortar um dos postes da cerca”, disse Kelliher.

Urgência na liberdade

Depois de um tempo tentando libertar os cervos do aprisionamento, os socorristas tiveram sucesso. Apesar de os animais assustados terem saído rapidamente do local, a equipe pôde sentir a gratidão por parte da dupla.

“Os dois estavam assustados, mas se levantaram e foram embora”, disse Kelliher. “Eles voltaram para onde pertenciam.”

O Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles está acostumado a lidar tanto com resgate humano quanto com os que envolvem os animais. No entanto, a tratativa e dedicação no suporte sempre são as mesmas.

“É algo que os bombeiros fazem todos os dias, seja animal ou humano”, disse Kelliher. “É maravilhoso quando dá certo.”