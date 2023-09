"Cientista revela descoberta chocante: píton de 18 pés tinha 'jacaré' em seu estômago"

A geocientista Rosie Moore compartilha sua experiência surpreendente ao abrir uma píton birmanesa gigante nos Everglades da Flórida.

A geocientista Rosie Moore, conhecida como ?a cientista mais quente do mundo?, descobriu uma descoberta impressionante feita dentro de um enorme píton birmanês de 18 pés. Rosie Moore ganhou notoriedade nas redes sociais devido aos seus encontros corajosos com algumas das criaturas mais temidas do mundo, e essa experiência em particular a deixou intrigada, segundo Daily Star.

Os detalhes dessa história foram obtidos quando trabalhadores agrícolas que pulverizaram herbicidas capturaram um píton birmanês de proporções monstruosas em Everglades, na Flórida. Eles decapitaram uma cobra com um facão e a enviaram para um laboratório, suspeitando que algo incomum estava dentro do estômago distendido da cobra de 18 pés.

Falando no podcast Juggernaut, Rosie Moore explicou que os trabalhadores tinham receitas de que algo humano estava dentro da barriga do enorme píton, especialmente após um incidente viral na Índia envolvendo uma cobra que parecia ter comido uma mulher.

Inicialmente, os cientistas acreditavam que a cobra havia engolido um grande mamífero, como um cervo. No entanto, ao examinarem a cobra no laboratório, ficaram surpresos ao descobrir que se tratava de um jacaré. As protuberâncias das pernas do jacaré eram visíveis do lado de fora do corpo da cobra.

A dimensão da cobra era tão impressionante que não cabia em uma mesa de operação comum. Para realizar a necropsia, eles levaram que espalharam sacos de lixo no chão de um grande galpão. Rosie Moore era responsável pelas redes sociais da equipe na época e documentava todo o procedimento.

Descoberta intrigante

Ao abrir a cobra, os cientistas ficaram fascinados com a descoberta. A armadura óssea do jacaré resistiu aos ácidos digestivos da cobra, mantendo-o praticamente intacto. Isso indicava que o jacaré estava no estômago da cobra por pelo menos uma semana ou duas antes de ser capturado.

Embora os crocodilos sejam capazes de prender a respiração por horas, o píton o apertou com tanta força que todos os vasos sanguíneos do cérebro do jacaré ficaram estourados.

Apesar de ter documentado a descoberta, Rosie Moore não pôde compartilhar o vídeo online na época devido às restrições dos laboratórios de pesquisa. Ela ressaltou que esse tipo de evento, embora raro, está se tornando mais comum, com pítons se espalhando pelos estados do sul dos EUA e pelas redes sociais facilitando o compartilhamento de descobertas extraordinárias como essa.