"Caçador de monstros do Lago Ness avista 'cabeça, pescoço e corcunda' em avistamento misterioso"

Caçador de Nessie relata possível avistamento do lendário Monstro do Lago Ness em transmissão ao vivo.

Há séculos, o Monstro do Lago Ness tem sido uma figura lendária que desperta a curiosidade e a imaginação das pessoas, mas raramente é vista. Recentemente, um caçador de Nessie de longa data, Eoin O'Faodhagain, alegou ter avistado o que ele descreveu como ?poderia muito bem ser o Monstro do Lago Ness? em uma transmissão ao vivo pela webcam.

Eoin, um homem de 59 anos, estava acompanhando uma webcam do Visit Inverness Loch Ness quando viu algo incomum. Ele comentou: ?A parte da criatura que apareceu primeiro fora da água parecia a cabeça e o pescoço de alguma coisa. Quando esta parte superior do seu corpo submergiu, um longo objeto preto apareceu - poderia ter pelo menos dois metros e meio de comprimento.?

O avistamento ocorreu durante uma grande busca pelo lendário monstruoso em 27 de agosto, envolvendo centenas de voluntários na que foi chamada de maior caçada ao Nessie em 50 anos. A filmagem foi capturada por uma webcam mantida por Visit Inverness Loch Ness (VILN) em Shoreland Lodges, perto de Fort Augustus, na costa sul do lago.

O'Faodhagain, um caçador de Nessie experiente que costuma monitorar a área da webcam de sua casa no condado de Donegal, na Irlanda, descartou outras explicações para o avistamento. Ele afirmou que a criatura tinha um comportamento e aparência distintos de outros animais, como peixes saltando.

Criatura diferente

De acordo com ele, a maneira como a criatura mergulhava na água era única e não se assemelhava ao comportamento de focas ou lontras. Ele destacou que a criatura parece evitar movimentos e ruídos, ou que a diferença das focas, que são curiosas por natureza.

O avistamento misterioso agora está sob investigação pelo Loch Ness Center e pela Loch Ness Exploration. Embora a busca pelo Monstro do Lago Ness continue a intrigar e fascinar as pessoas, avistamentos como esse acrescentam um novo capítulo à história do lendário monstruoso escocês. Será que o Nessie finalmente decidiu dar um brilho de sua existência? A resposta ainda permanece um mistério.