Atleta Maggi Thorne ficou "envergonhada" em voo por traje "inapropriado"

Uma atleta ficou arrasada após supostamente ser envergonhada por seu traje ?inapropriado? e ?indecente? a bordo de um voo.

Maggi Thorne, de 42 anos, é uma competidora veterana do American Ninja Warrior (ANW), tendo enfrentado o circuito de obstáculos em sete ocasiões diferentes.

Enquanto estava a bordo de um voo da Southwest Airlines, a estrela de TV afirmou que lhe pediram para se cobrir. Maggi estava usando um pequeno top preto e um par combinando de calças de cintura alta no voo 1039 de Orlando para Nashville, quando foi abordada por uma comissária de bordo.

?[A comissária da Southwest Airlines] me envergonhou na frente dos passageiros, dizendo que minha vestimenta não era apropriada?, ela escreveu no X, antigo Twitter, na sexta-feira (1 de setembro). ?Um top e calças de cintura alta. Voo 1039. Isso realmente está acontecendo em 2023? Os passageiros ao meu redor ficaram chocados ao ouvir ela me envergonhar.?

No entanto, os usuários do X estavam divididos sobre se o traje de Maggi era um pouco arriscado. Uma pessoa escreveu: ?Parece que a maioria das pessoas concorda com a comissária de bordo. Oops.? Outra concordou: ?Vista-se. É um avião, não uma academia. A vestimenta deve condizer com o evento.? Um terceiro, no entanto, apoiou Maggi, dizendo: ?Isso é absurdo - orgulhosa de você por se manter firme, Mag!?

A estrela da AWN sustentou que não havia nada de errado com seu traje. Ela acredita que a comissária de bordo estava fora de linha ao categorizar seu traje como violação da política de vestimenta da Southwest, que proíbe vestimentas ?indecentes, obscenas ou manifestamente ofensivas?.

Maggi supostamente se recusou a se cobrir e reclamou com outro membro da tripulação.

?Quando eu disse a ela que não estava bem, acho que ela não sabia o que fazer?, Thorne disse ao Insider. ?Não sou uma pessoa confrontadora, mas o que aconteceu não está certo e alguém deveria dizer algo sobre isso.?

A Southwest Airlines entrou em contato com Thorne posteriormente, pedindo desculpas e informando que uma reclamação foi registrada em seu nome.