Alisha Lehmann: jogadora da seleção de futebol da Suíça recebe oferta tentadora para OnlyFans

Alisha Lehmann, a talentosa jogadora da seleção suíça, está causando sensação tanto nos campos de futebol como nas redes sociais. Aos 24 anos, a atleta do Aston Villa é agora a futebolista mais seguida em todo o mundo nas redes sociais.

Ela começou sua carreira no Young Boys e, em 2016, deu um grande salto para o West Ham. Desde então, sua carreira tem prosperado, e seu número de seguidores no Instagram aumentou significativamente, atualmente com impressionantes 13,8 milhões de fãs na plataforma.

A fama de Lehmann atingiu tal magnitude que o portal My Club, semelhante ao OnlyFans, fez a ela uma oferta tentadora de 100 mil dólares para criar um perfil na plataforma. A ideia é que, se ela aceitar, compartilhe fotos e vídeos exclusivos com seus assinantes.

Mike Ford, vice-presidente do portal My Club, explicou a proposta, dizendo: ?Dada sua crescente legião de seguidores, que só tende a aumentar à medida que nos aproximamos da Copa do Mundo deste verão, My Club deseja fazer uma oferta. Nesse nível de popularidade, faz todo o sentido lançar seu próprio clube. Você pode compartilhar fotos de treinamentos e responder pessoalmente às perguntas dos fãs.?

Essa proposta coloca Alisha Lehmann em uma posição única, oferecendo-lhe uma oportunidade de se conectar ainda mais com seus fãs e aproveitar sua impressionante popularidade nas redes sociais.

Resta ver se ela aceitará a oferta e abrirá seu ?clube? exclusivo para seus seguidores ansiosos por conteúdo exclusivo da estrela do futebol suíço.

Acompanharemos de perto o desenrolar dessa história.