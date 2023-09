"VÍDEO: Motorista 'Possuído' por Suposta Bruxa Causa Pânico em César"

Um incidente assustador nas estradas do departamento de César, na Ruta del Sol, deixou as pessoas perplexas e gerou grande comoção nas redes sociais. Um vídeo viral mostra um motorista que, segundo testemunhas, agiu de forma estranha e, em um momento bizarro, parece ter sido ?possuído? por uma suposta bruxa.

O vídeo, amplamente compartilhado nas redes sociais, capturou o momento em que outros motoristas se aproximaram de um caminhoneiro que estava estacionado à beira da estrada no meio da noite, perto do município de La Aurora. Eles decidiram verificar a situação do motorista, que estava se comportando de maneira incomum.

En la noche de ayer, 01 de septiembre, se presentó un extraño caso, de un joven conductor de una tractomula, que al parecer, estaba poseído por algún espíritu, o una brujería.

Nas imagens perturbadoras, é possível observar alguém inserindo o que parece ser um escapulário ou rosário na boca do motorista. Pouco depois, o motorista congelou, seus membros se contraíram e ele soltou um grito alto, dando a impressão de estar passando por uma experiência digna de um exorcismo.

Após esse evento perturbador, o motorista recuperou a consciência, mas permanece extremamente desorientado. Quando um policial se dirigiu para verificar seu estado de saúde, o motorista fez um movimento brusco, como se estivesse atacando.

Uma pessoa que movia o objeto em sua boca tentava acalmá-lo, dizendo palavras de conforto, enquanto outros observadores especulavam sobre o que poderia ter acontecido. Alguns internautas sugeriram que o motorista poderia ser um paciente psiquiátrico, enquanto outros se perguntaram se o evento tinha alguma explicação racional ou se estava relacionado a eventos sobrenaturais.

As autoridades locais estão atualmente investigando o incidente para esclarecer o que ocorreu exatamente nesse estranho episódio na Ruta del Sol. A natureza misteriosa dos acontecimentos continua a intrigar a todos e gera debates sobre o que realmente aconteceu nessa noite sombria em César.