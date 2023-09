‘Traição em pedido final’: Namorado faz sexo com amiga moribunda e namorada se contorce de ciúmes

Uma história surpreendente de traição veio à tona quando uma mulher revelou que seu namorado de três anos teve relações sexuais com uma amiga moribunda, atendendo ao último desejo dela. O choque foi ainda maior, pois ele não pediu permissão e ela só descobriu através de um amigo em comum.

A namorada, de 22 anos, está se sentindo ‘desolada e com ciúmes’ depois de descobrir que seu namorado havia dormido com sua amiga terminal atendendo ao seu ‘último desejo’. Ela desabafou dizendo que o ciúmes está ‘a corroendo’ por dentro, mas que não pode expressá-lo porque sua amiga já faleceu. Eles estavam juntos há três anos, e para piorar, ele não contou a ela imediatamente com medo de ser ‘abandonado’.

A jovem afirmou que um amigo em comum revelou que seu parceiro a traiu durante uma viagem em grupo. Desde então, ela tem lutado emocionalmente, especialmente porque a amiga faleceu em março de 2022. Agora, ela busca conselhos para lidar com seus sentimentos.

Em uma postagem no Reddit, a mulher não identificada explicou: “Eu me odeio porque fico furiosa por dentro sempre que ele menciona ela. Não posso expressar meu ciúmes porque ela já se foi. Esse ciúmes está me corroendo. Eles definitivamente tiveram um envolvimento emocional por causa de sua condição. Nem sei quem iniciou. Provavelmente foi algo do tipo ‘ela não queria morrer virgem’.”

Apesar de estar confiante de que ele nunca foi atraído por ela e de que nunca tiveram um relacionamento além disso, ela admitiu que tinha uma queda secreta por ele. No entanto, agora ela está em conflito porque têm um relacionamento “perfeito de outra forma”, mas ele tem lutado desde a morte da amiga. Ela explicou: “Ele sempre foi um bom namorado, mesmo quando está no seu pior momento.”

Em uma atualização da postagem, a mulher revelou que abordou o namorado após receber conselhos de outros usuários do fórum, e ele imediatamente se arrependeu. Ela acrescentou: “Ele não me contou porque não sabia como eu reagiria e tinha medo de que eu o deixasse. Ele não queria me machucar (mas o fez porque não falou até agora).”

Ela continuou: “Meu namorado disse que, se pudesse, teria me pedido permissão naquela época. Ele teria respeitado minha decisão e não teria feito isso. Embora parte dele também se sentisse culpado por não realizar o desejo da amiga antes dela morrer. Quando perguntei se o sexo tinha sido emocional para ele, ele admitiu que sim, porque eram amigos próximos e ela estava morrendo. Ele só fez isso por causa de sua relação platônica e da iminente morte dela. Ele não teria feito isso em outras circunstâncias. Não foi romântico para ele.”

A mulher continua dividida sobre a situação, mas o namorado afirmou que faria “qualquer coisa para reconquistar sua confiança”, e ela disse que faria “o que pudermos para resolver as coisas”. Nos comentários, uma pessoa disse: “Cara, o quê? Eu faria muitas coisas pelo último desejo de um amigo moribundo, mas desrespeitar meu relacionamento e trair para dar a eles uma última emoção está fora de questão.”

Outra acrescentou: “Não acho que ele seja tão inocente quanto você está tentando se convencer. Ele teve uma oportunidade, a aproveitou e depois se arrependeu, como a maioria dos traidores faz.”