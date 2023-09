Surpresa emocionante: namorada surpreende parceiro depois que ele perdeu o seu cachorro

Lily Ganning, de 20 anos, de Staffordshire, e seu namorado Tom Hewlett, de 21 anos, jogador de futebol profissional do Burton Albion, tiveram seus corações partidos quando seu amado cocker spaniel faleceu. No entanto, Lily estava determinada a trazer alegria de volta à vida de Tom, fazendo uma surpresa com dois adoráveis ​​cachorrinhos, que derreteu corações.

O momento doce foi registrado em vídeo, capturando a reação incrível de Tom ao receber os novos membros da família canina.

Tom Hewlett, jogador de futebol, ficou boquiaberto e cobriu os olhos de alegria e surpresa, quando viu os dois filhotes fofos pela primeira vez. Lily, que trabalha como administradora de contratos, decidiu surpreender Tom comprando os filhotes de um criador no Pets4Homes.

Ela explicou: ?Acabamos de encontrar os dois filhotes e eles eram perfeitos. Eu me certifiquei de que Tom estivesse em casa antes de nós, ele realmente esqueceu a chave, então estava sentado no jardim. Ele teve a melhor reação que já vi. Adoro vê-lo feliz. Acabamos de perder nosso cocker spaniel para a velhice, e ele realmente sentia falta de ter um cachorro para amar. Ele os ama mais a cada dia!?

No vídeo, Lily se aproxima de Tom com um cachorro sob cada braço. Os cachorrinhos são da mesma raça, mas têm pelagens diferentes, um loiro e outro preto. Tom não pôde conter sua alegria ao vê-los e imediatamente começou a brincar com os novos membros da família.

Essa história encantadora lembra outra surpresa com cachorro que viralizou recentemente, quando uma mãe em Devon surpreendeu seu marido com um cachorrinho dálmata chamado Lady Penelope, sem contar a ele antecipadamente. Felizmente, o marido adorou a surpresa e abraçou calorosamente o novo membro da família.

Histórias como essas mostram como os animais de estimação podem trazer alegria e felicidade às nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis