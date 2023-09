Noiva acaba se casando com sogro depois que noivo foge do casamento e justificativa divide opiniões; vídeo

Uma noiva que foi deixada no altar acabou casando com o próprio sogro para não perder a festa de casamento.

De acordo com o portal El confidencial, o caso aconteceu na cidade de cidade de Jikotamo, na Índia e o pai do noivo assumiu a “responsabilidade” do filho que fugiu do copmprimisso,.

A noiva já estava vestida e esperando o grande momento quando recebeu a notícia do desaparecimento do namorado.

Como o noivo não apareceu e o casamento e festa já estavam pagos. O sogro da menina decidiu avançar com a cerimónia para não perder o dinheiro dos preparativos e evitar o cancelamento do evento que contava com a presença dos convidados de ambas as famílias.

Não se sabe o motivo da fuga do homem, mas até aquele dia não havia indícios de um possível cancelamento. O jovem casal mantinha um relacionamento à distância e esse foi o obstáculo que pode ter impedido a união, segundo relatos.

No mesmo momento, o sonho tornou-se o mais novo noivo da nora e eles seguiram em frente com o casamento.

“Os convidados já haviam chegado para assistir ao casamento. A família do homem nos informou então que seu filho estava desaparecido”, disse o irmão da noiva aos repórteres.

O canal Tribun Sumsel compartilhou as imagens da cena peculiar onde você pode ver como celebram o casamento sem o noivo.

A história repercutiu nas redes sociais e gerou diversas opiniões, principalmente de pessoas que não entenderam como duas pessoas acabaram se cansando apenas para não desperdiçar dinheiro.

Veja mais: Esposa de 29 anos faz pedido extremo a Al Pacino, de 83 anos