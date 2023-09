Mulher revela por que seu namorado não a quer com piercing e recebe alerta: ‘Grande bandeira vermelha’

Uma mulher usou o Reddit para revelar um comportamento de oposição de seu namorado. Após dizer que estava prestes a furar o nariz com um piercing, seu parceiro implorou para haver desistência. Nos comentários do fórum, diversos internautas criticaram o comportamento do rapaz.

“Marquei uma consulta para fazer um piercing no nariz para amanhã. Eu fiz um piercing antes de conhecer meu namorado, mas tive que retirá-lo. Eu disse que iria fazer e ele está me implorando para não fazê-lo. Até disse que me pagaria para [desistir] e perguntou por que não o consulto ao fazer essas escolhas”, iniciou o desabafo, por meio do usuário u/OkWinter1204.

“Estamos juntos há pouco mais de um ano. Estou errada por não ter perguntado ou discutido isso com ele antes? Além disso, eu não deveria entender, já que ele não quer, mesmo que eu queira? Ele disse que não quer ser visto em público com alguém com piercing no nariz”, finalizou o texto.

Reação no fórum

Após a mulher explicar que seu namorado não deseja ser visto com alguém de piercing na rua, resultando em sua insistência para ela não colocar, foi alertada no Reddit.

“Isso é controlar o comportamento e uma grande bandeira vermelha. Se ele amasse você, um pino ou anel de metal não o tornaria subitamente indesejável. Fuja desse cara o mais rápido que puder porque, pela minha experiência, isso é apenas o começo. Além disso, faça o piercing, é o seu corpo, suas regras”, escreveu um dos usuários.

“O nariz é seu e você pode fazer o que quiser. Mas, por favor, não fique chocado quando perguntar a ele: ‘Então, como estou?’ e ele dizer: ‘Feia’”, comentou outro internauta.

“Pegue o piercing. Ou seu namorado vai perceber que seu piercing no nariz não importa porque ele ainda te ama, ou você vai perceber que ele nunca amou quem você é de verdade e o deixará ir”, disseram na rede social.