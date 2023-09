Mulher reclama após seu filho ganhar presente do tio, enquanto filha fica de fora

Um homem, de 38 anos, usou o Reddit para contar ter comprado uma lembrancinha ao seu sobrinho, deixando a sobrinha de fora. Apesar de ter explicado os motivos, sua irmã ficou chateada com a propriedade manifestada por ele.

“Meu sobrinho, de 15 anos de idade, conversou comigo recentemente sobre seus problemas de caspa. Ele disse que quer experimentar um daqueles shampoos anticaspa, mas não queria pedir para minha irmã”, iniciou o texto, por meio do usuário u/LCrixes.

“Aparentemente, quando ele pediu um creme para as mãos à minha irmã há alguns meses, minha sobrinha, de 14 anos de idade, brincou com ele por querer usar ‘coisas de menina’. Eu disse a ele que iria comprar shampoo anticaspa e fui ao shopping mais tarde naquele dia”, continuou o relato, revelando ter comprado um produto sofisticado ao sobrinho.

Reação da mãe e impressões da web

De acordo com o homem, ele deu ao sobrinho o shampoo sofisticado no dia seguinte. No entanto, a mãe do rapaz ficou frustrada e reclamou da situação.

“Minha irmã ficou chateada, dizendo que se eu fosse comprar ‘coisas chiques’ como essa em uma loja sofisticada, poderia ter perguntado à minha sobrinha se ela queria alguma coisa. [Também falou] que minha sobrinha poderia se sentir excluída por causa disso”, finalizou o texto.

“Você não comprou o shampoo para ele simplesmente para ser chique. Ele teve um problema médico e você o ajudou. Parabéns por ser um tio incrível”, elogiou um internauta.

“Não é ‘coisa sofisticada’, é basicamente um tipo de medicamento usado para tratar uma doença. A sobrinha viverá. É evidente que não há um bom relacionamento entre ele e sua mãe,se não pôde pedir a ela, então estou feliz que você esteve lá para ajudar”, comentou outro.

