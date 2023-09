"Influenciadora do TikTok Taylor Frankie Paul fecha acordo após acusações de violência doméstica"

Em um desenvolvimento significativo, a influenciadora do TikTok baseada em Utah, Taylor Frankie Paul, frequentemente associada à comunidade ?Mormon MomTok?, chegou a um acordo após enfrentar acusações de violência doméstica no início deste ano.

Documentando desafios da vida

Aos 28 anos, Taylor Frankie Paul chamou a atenção nacional ao compartilhar abertamente sua jornada de vida no TikTok, repleta de uma série de eventos infelizes. Suas postagens incluíram seu divórcio com o do pai de seus dois filhos, um traumático incidente de ?soft-swinging?, uma gravidez ectópica com seu novo namorado e sua prisão em fevereiro.

Enfrentando as consequências

Em um vídeo recente no TikTok, Paul expressou sua perspectiva sobre o acordo, afirmando: ?Não devo uma explicação a ninguém além das pessoas envolvidas. O tribunal está oficialmente encerrado até o próximo ano. Eles apenas vão verificar como estou indo - se ainda estou melhorando. Por mais que eu desejasse que aquela noite tivesse sido diferente, senti que atingir o fundo do poço realmente me ajudou de alguma forma. Isso me fez buscar ajuda que não estava recebendo.?

Paul foi detida em 17 de fevereiro, e as autoridades a acusaram de agressão agravada, dois casos de violência doméstica na presença de uma criança, abuso infantil com lesões e vandalismo criminoso, conforme confirmado pela polícia de Herriman no condado de Salt Lake.

Em 25 de agosto, ela se declarou culpada de agressão agravada, enquanto as outras quatro acusações foram retiradas com preconceito. Paul não respondeu imediatamente às perguntas do Fox News Digital.

Alegações e evidências

Uma queixa registrada no condado de Salt Lake em março alegou que Paul havia arremessado um telefone, um conjunto de brinquedos de madeira e ?cadeiras de metal pesado? em seu namorado, Dakota Mortensen. O incidente, aparentemente, resultou em uma das cadeiras atingindo uma de suas crianças que estava sentada ao lado de Mortensen durante o desentendimento.

Evidências em vídeo do incidente pareceram mostrar Paul chutando Mortensen, o submetendo a um ?estrangulamento? e o agredindo diversas vezes. Ela também teria usado um ?banquinho de metal? contra ele três vezes, incluindo arremessá-lo pela sala, causando danos a uma parede e derrubando decorações.

Paul admitiu ter arremessado o conjunto de brinquedos de madeira e as cadeiras no momento de sua prisão, como afirmado no depoimento.

Continuação nas redes sociais

Apesar desses desafios legais, Paul continuou compartilhando sua jornada de vida, incluindo terapia e autorreflexão, no TikTok e em várias outras plataformas de mídia social. Seu namorado, Dakota Mortensen, um corretor imobiliário, continua aparecendo em seus vídeos e fotos.

Recentemente, o casal compartilhou um vídeo de suas compras de outono na conta do TikTok de Paul.

Em um emocionado vídeo no TikTok, abordando seu caso, Paul mencionou: ?Meus vídeos alcançam muitas pessoas. Isso vem acompanhado de muitos julgamentos. Ainda não estou pronta para falar sobre isso.? Ela também expressou sentimentos de vergonha e constrangimento em relação ao incidente de fevereiro e agradeceu aos seus seguidores por continuarem apoiando-a.

A história de vida pública de Paul se tornou tema de discussão entre entusiastas de dramas de realidade e aqueles que seguem a comunidade ?Mormon MomTok? em plataformas como Reddit e TikTok.

Uma página no Reddit chamada ?r/taylorpauldrama?, dedicada a discutir sua vida, conta com 24.000 membros.

Paul mesma deu indícios da possibilidade de um programa de televisão de realidade no futuro, mantendo seu público intrigado e envolvido.