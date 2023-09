Casal poliamoroso: "Comunicamos e experimentamos novas posições sexuais"

A não monogamia pode ser uma alternativa positiva para alguns casais, e Bella Mantovani, 31 anos, e seu marido Vagner Macedo, 34 anos, compartilham como essa escolha transformou seu casamento desde 2011.

Comunicar é a base

Para Bella e Vagner, um dos maiores benefícios da não monogamia é a comunicação. Eles conseguem discutir seus desejos e fantasias sem esconder nada um do outro. Bella afirma: ?Acabamos confiando muito um no outro porque não há necessidade de contar mentiras.?

Além da comunicação, o casal ressalta a liberdade que essa configuração oferece. Juntos, eles conseguem satisfazer suas fantasias e fetiches, o que ajuda Bella a entender suas preferências sexuais. Ela acrescenta: ?Essa liberdade sexual me permite conhecer meus limites na cama. Descubro o que gosto e o que não é para mim.?

O poliamor também ajuda a quebrar a monotonia que pode se instalar em relacionamentos monogâmicos. Ao ter contato com outras pessoas, há uma troca de experiências que torna a vida sexual do casal mais divertida.

Explorando novas técnicas

Bella enfatiza como essa abordagem permitiu que ela explorasse novas técnicas na intimidade. Ela menciona que em relacionamentos monogâmicos é comum cair na monotonia, repetindo as mesmas posições sexuais.

Porém, o poliamor oferece novas formas de explorar o sexo, movimentos diferentes e uma experiência que difere do convencional. Bella brinca: ?Já ouviu falar da posição sexual 'carrinho de mão'? Eu não conhecia com meu marido. No entanto, o poliamor fornece novas formas de sexo oral, movimentos diferentes e uma aparência diferente do que você está acostumado. Isso melhora a qualidade do relacionamento em quase 100%.?

O casal também revelou que suas relações sexuais podem durar entre 1 a 2 horas, cerca de quatro a cinco vezes por semana, e eles até mesmo adotaram essa prática como uma forma de atividade física, substituindo outras atividades. Segundo eles, essa abordagem ajudou na melhoria da sua aptidão física.

Embora o estilo de vida poliamoroso funcione para Bella e Vagner, é importante lembrar que cada relacionamento é único, e o que funciona para um casal pode não ser adequado para outro. O mais importante é que ambos os parceiros estejam confortáveis e consentindo com os arranjos feitos em seu relacionamento.