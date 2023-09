Abelha de uma só asa rasteja em sapato de mulher para pedir ajuda; assista

Enquanto caminhava pela estrada, Katha Aleksi observou a presença de uma pequena abelha do seu lado. A mulher percebeu o bichinho no solo, sem a capacidade de alçar voo e viu que algo estava fora do lugar. Se rastejando, a abelha subiu no sapato da moça, pensando que a tornozeleira fosse uma flor, segundo o portal The Dodo.

“Ela estava obviamente procurando flores e parecia com muita fome”, escreveu Aleksi no TikTok.

Em seguida, Aleski pegou uma flor e colocou na frente da abelhinha, notando a presença de apenas uma asa no bichinho. Ao ver a abelha naquelas condições, a mulher resolveu levá-la consigo e a nomeou de Sweet Pea.

Com o apoio da família, Aleski iniciou a construção de um abrigo para Sweet Pea ser alocada. Eles posicionaram duas caixas de estufa e a tornaram em uma casinha para abelhas. Diariamente, o local é preenchido de flores frescas, sendo o ideal para a abelhinha prosperar.

“Ela se tornou uma parte querida de nossos dias”, escreveu Aleksi.

Com um jardim em casa, há flores de sobra para comportar as necessidades da abelha. “Acho que as flores favoritas dela são a lythrum salicaria roxa”, escreveu Aleksi .

