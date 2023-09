A história da mulher que ganhava 400 dólares por dia conversando com homens

A história da mulher que ganhou USD 400 ao dia para conversar com homens Metro Equador

“As mulheres já não choram, as mulheres faturam” foi o que inspirou uma mulher a revelar que ganhava cerca de 400 dólares por dia (R$ 1,9 mil) ao conversar com homens através de dois aplicativos de encontros.

Tudo começou quando Nicole Miranda, de 32 anos, deixou seu emprego durante a pandemia devido a vários problemas de saúde mental. Seu transtorno bipolar a levou ao fracasso como vendedora, então, a necessidade a impulsionou a procurar outras alternativas.

Nicole Miranda ganhou USD 1.000 ao mês em app de encontros

Foi isso que ela fez

Enquanto navegava na rede social do TikTok, a jovem americana encontrou um vídeo de um usuário que falava sobre aplicativos de namoro que geravam boas receitas apenas conversando com homens. Naquele momento, a mulher decidiu baixar o Meete e o ToChat, sem imaginar o sucesso que teria.

“Quando baixei o aplicativo pela primeira vez, eu literalmente estava nele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu estava sozinha e deprimida, então eu passava o dia inteiro tentando ganhar dinheiro”, contou Miranda ao Insider. Assim, o empenho e a perseverança a levaram a receber mais de US$ 10 mil por mês, conversando com homens em ambas as plataformas.

Tinder

O serviço oferecido por essas aplicativos é pago, mas permite ao usuário acessar uma experiência de diálogo com pessoas afins. No caso de Miranda, as sessões estavam focadas em uma relação de 'namorados', onde ela estava disposta a falar e ouvir o tempo todo.

“Agora eu uso Mette e ToChat para acumular pontos que depois posso trocar por dinheiro. Interagindo com homens nos dois aplicativos, posso chegar a ganhar até 200 dólares por dia em cada um (cerca de R$ 1 mil). No total, consigo gerar cerca de 10.000 dólares por mês”, revelou Miranda, deixando todos surpresos.

Uma técnica de negócios bastante eficaz para a agora influenciadora.