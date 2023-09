Jennifer Hancock, a diretora de um abrigo de animais selvagens, o Hancock Wildlife Rescue & Rehabilitation localizado em Indiana (EUA), recebeu uma visita inesperada perto de sua casa, enquanto aproveitava sua manhã. De acordo com o The Dodo, ela conseguiu distinguir um velho amigo ao olhar para cima, dentre as árvores. “Fiquei tão animada”, disse.

Veja-o mais de perto:

Visita inesperada: mulher percebe estar sendo observada de cima ao olhar para árvore (Reprodução/HANCOCK WILDLIFE RESCUE & REHABILITATION)

O bichinho presente na árvore se tratava de um guaxinim chamado Cookie. O filhote fêmea foi levado para o abrigo de Hancock há alguns meses, depois de ela e seu irmão terem sido resgatados órfãos na beira de uma estrada. De volta à natureza, Cookie surgiu entre os galhos de cima e ficou observando Hancock.

Assim que a dupla de guaxinins chegou ao abrigo, ambos foram separados em um recinto por duas semanas, antes de serem apresentados a outros bichinhos de resgate da mesma idade. Os dois receberam todo tratamento devido para recuperar suas forças e, então, transferidos a um recinto mais espaçoso.

Visita inesperada: mulher percebe estar sendo observada de cima ao olhar para árvore (Reprodução/HANCOCK WILDLIFE RESCUE & REHABILITATION)

Leia mais:

Amizade entre humano e guaxinim

Em conversa com o The Dodo, Hancock relembrou os momentos em que aprendeu mais sobre sua velha amiga e como era lidar com ela.

“Cookie sempre foi bobo”, disse Hancock. “Ela sempre foi a primeira a correr pelo túnel, a primeira a brincar com brinquedos novos, a primeira a espirrar água quando eu enchia a piscina e a pegar a pá quando eu estava limpando o recinto dela.”

Cookie e seu irmão foram soltos na propriedade de Hancock quando se recuperaram em 100% depois de seu resgate. O espaço da diretora da organização de resgate conta com três acres de área selvagem, além de um pequeno riacho.

Visita inesperada: mulher percebe estar sendo observada de cima ao olhar para árvore (Reprodução/HANCOCK WILDLIFE RESCUE & REHABILITATION)

Claramente, Hancock ficou muito animada em ter sido revisitada por sua velha amiga.

“Fiquei animado ao ver que ela estava prosperando na natureza”, disse Hancock.