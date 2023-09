Usuário do TikTok grava vídeo e capta aparição de OVNI: "Me proteja, Senhor!"

Um usuário ativo na rede social TikTok, enquanto informava sobre as condições climáticas no departamento colombiano de Boyacá, foi surpreendido por um evento inesperado - a aparição de um objeto voador não identificado (OVNI) no céu.

A persistente fascinação com a presença de OVNIs continua a intrigar entusiastas do paranormal e, portanto, cada vídeo ou imagem que emerge nas redes sociais se torna um momento de excitação para aqueles que acreditam em fenômenos inexplicáveis.

Neste caso, um esportista identificado como José Clemente Peña Pinilla estava registrando o clima que se aproximava, mencionando preocupações com a possibilidade de chuva. Enquanto segurava o que parecia ser um tripé, o cenário ao fundo apresentava um céu escuro, indicativo de chuva, quando um objeto em forma de nave extraterrestre cruzou os céus.

Curiosamente, José Clemente Peña Pinilla continuou seu discurso, aparentemente inconsciente do que estava acontecendo atrás dele. Ele prosseguiu dizendo: ?Preciso sair da capela em direção a Tibaná, pessoal. Vamos ver como será o tempo, espero que não chova, que não chova.?

Enquanto ele saía do enquadramento da câmera, ele continuava a falar, pedindo que a chuva não começasse até que ele chegasse ao seu destino: ?Oh, a chuva já está chegando em Tenza, a capela é bem perto, proteja-me Senhor.?

No final do vídeo, ele anunciou que estava indo para Tibaná e que continuaria a informar seus seguidores sobre sua jornada.

Após compartilhar o vídeo no TikTok, muitos espectadores ficaram intrigados com sua autenticidade, pois a imagem era excepcionalmente clara. Alguns comentaram: ?Parece real, a imagem está muito nítida, parece muito boa?, ?um vídeo perfeito para enviar aos grupos de WhatsApp da família?, ?um OVNI passando atrás dele?.

Diante dessas reações, José Clemente Peña Pinilla escolheu encarar a situação com humor, sugerindo que poderia ser uma edição. Ele brincou: ?Sempre chegam à Colômbia modelos obsoletos de OVNIs.? Até o momento, o vídeo já acumulou 60 mil visualizações no TikTok e se tornou um dos mais curiosos da rede.

Enquanto isso, investigadores locais estão analisando as imagens deste fenômeno para determinar se são reais ou resultado de alguma manipulação no vídeo. A questão sobre a existência de vida extraterrestre continua sendo um mistério intrigante para muitos.